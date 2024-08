10 strumenti AI per il design che valorizzano la creatività

La progettazione grafica assistita dall’intelligenza artificiale sta diventando una componente sempre più diffusa nei software per la creatività e il design. Dagli strumenti Adobe a Canva, sono numerosi i programmi che integrano funzionalità di AI per supportare il processo creativo.

Sebbene interagire con questi strumenti AI per il design possa essere divertente e stimolante, alcuni designer che si approcciano al mondo dell’intelligenza artificiale temono che possa sminuire la serietà e la complessità del lavoro creativo, automatizzando eccessivamente il processo. Tuttavia, esistono diversi tool AI per il design realmente utili per i creativi, senza sostituirsi al loro lavoro ma potenziandolo.

I migliori strumenti AI per il design

Gli strumenti AI sono in grado di assistere i creativi in attività come la generazione di idee, la modifica di immagini, la creazione di illustrazioni e progetti grafici, velocizzando il processo. Se implementati con criterio quindi, possono quindi valorizzare il talento umano senza compromettere la qualità del risultato. Sperimentare può rivelarsi un’esperienza arricchente per i designer!

1. Il riempimento generativo di Photoshop

Il Riempimento Generativo di Adobe Photoshop sfrutta l’intelligenza artificiale per rimuovere facilmente elementi indesiderati dalle immagini in modo rapido e preciso. Questo tool funziona analizzando l’immagine e sostituendo l’area selezionata con texture e colori simili a quelli circostanti, senza commettere quasi mai errori.

Tradizionalmente per rimuovere elementi era necessario utilizzare tecniche come il clonaggio, la sfocatura e la riselezione di porzioni di immagine. Con il Riempimento Generativo basta selezionare l’area da eliminare e l’intelligenza artificiale si occupa di generare una patch con 3 proposte di riempimento verosimile. Il risultato è così preciso che spesso non ci si accorge nemmeno della modifica effettuata. Inoltre, essendo uno strumento non distruttivo, permette di rivedere le scelte in qualsiasi momento del processo creativo.

2. Gli strumenti Seleziona soggetto e Selezione oggetto di Photoshop

Gli strumenti “Seleziona Soggetto” e “Selezione Oggetto” di Photoshop sfruttano l’intelligenza artificiale di Adobe Sensei, anche se non appaiono esplicitamente come funzioni AI. Si tratta di due tra gli strumenti di selezione automatica più utili e frequentemente impiegati in Photoshop. Permettono di risparmiare molto tempo nella selezione precisa dei soggetti rispetto alle tecniche manuali.

Tradizionalmente con la bacchetta magica è complesso selezionare perfettamente un soggetto, perché vengono prese porzioni sbagliate o vengono escluse intere parti come un braccio. Sia con “Seleziona Soggetto” che con “Selezione Oggetto”, l’AI analizza l’immagine e genera una maschera di selezione accurata del soggetto desiderato. “Selezione Oggetto” mostra prima l’anteprima della selezione generata, che può essere confermata o modificata.

Questi strumenti AI per il design creano selezioni molto precise, anche se talvolta necessitano di piccole correzioni manuali. Comunque risultano molto più veloci e semplici da usare rispetto alle tecniche manuali tradizionali.

3. Lo strumento Intreccia di Adobe Illustrator

Nel 2023 Adobe Illustrator ha introdotto il nuovo strumento “Intreccia”, che sfrutta l’intelligenza artificiale per intrecciare, appunto, in modo non distruttivo i livelli nei disegni vettoriali e nelle illustrazioni. Prima di questa funzione, per ottenere l’effetto di intreccio e profondità era necessario utilizzare tecniche manuali complesse, basate sull’impiego di molteplici livelli e strumenti di cancellazione.

Inoltre, qualsiasi modifica era pressoché irreversibile. Il nuovo strumento “Intreccia” semplifica enormemente il processo, permettendo di intrecciare livelli e forme in pochi clic senza compromettere il lavoro originale.

L’intelligenza artificiale si occupa di analizzare gli elementi selezionati e generare automaticamente l’effetto di intreccio desiderato. Questo consente di aggiungere profondità e complessità alle illustrazioni in maniera semplice e veloce.

4. Lo strumento Retype di Adobe Illustrator

“Retype” di Adobe Illustrator sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere e identificare i font di testo presenti in un’immagine, sia esso un file digitale o una scansione/foto. In passato, per identificare il font di un testo era necessario utilizzare siti web esterni di riconoscimento font a partire da un’immagine.

Con Retype invece l’identificazione avviene direttamente in Illustrator, scansionando il carattere all’interno del progetto. Una volta riconosciuto il font, questo può essere selezionato e utilizzato nel documento. Al momento Retype funziona solamente con i font della libreria Adobe e non con qualsiasi font. Ciò nonostante, risulta uno strumento molto utile quando si devono tracciare dei contorni in un vecchio progetto di cui non si ricorda il carattere tipografico utilizzato, nel caso sia un font Adobe.

5. Lo strumento Mockup di Adobe Illustrator

Utilizzando i software Adobe ci sono vari modi per creare mockup di prodotti, ma Illustrator ha introdotto uno strumento di mockup con intelligenza artificiale che semplifica notevolmente il processo. Questo tool AI consente di sovrapporre direttamente il disegno vettoriale creato su modelli preset di mockup di prodotti, senza dover passare da altri programmi.

In precedenza, dopo aver salvato il disegno vettoriale era necessario aprirlo in Photoshop e utilizzare livelli, fusione e mappe di spostamento per integrare il disegno nel mockup in modo realistico. Con lo strumento AI Mockup di Illustrator questi passaggi complessi vengono gestiti automaticamente dall’intelligenza artificiale. Basta selezionare il mockup desiderato e trascinarci sopra il proprio vettoriale per ottenere risultati professionali con un semplice drag-and-drop.

6. Lo strumento Ricolora di Adobe Illustrator

Lo strumento Ricolora introdotto in Adobe Illustrator tramite la tecnologia Adobe Sensei AI, permette di ricreare facilmente nuove combinazioni colore nei disegni vettoriali in modo automatico. In passato, ideare nuove tavolozze colore o schemi di colorazione per i vettori richiedeva studio e prove ed era un processo dall’esito incerto.

Con Ricolora è possibile ricolorare rapidamente i disegni specificando il tipo di combinazione che si desidera generare tramite testo, oppure scegliendo tra opzioni preimpostate. Lo strumento basato sull’intelligenza artificiale si occupa di creare abbinamenti colore armonici ed esteticamente gradevoli.

Questa funzione semplifica e velocizza il processo di sperimentazione sui colori nei progetti vettoriali, eliminando congetture e tentativi. Inoltre, i risultati generati sono comunque modificabili secondo necessità.

7. Lo strumento Grab Text di Canva

Grab Text di Canva è una degli strumenti AI per il design più utili di Magic Studio per gestire testi nelle immagini. Consente di identificare e rimuovere automaticamente testi incomprensibili generati da AI o presenti in foto e grafiche, per poterli riscrivere con lo stesso font.

Mantiene sia lo stile del carattere che lo sfondo dietro al testo, sia rimuovendolo completamente che modificandolo. Nonostante Canva non sia un editor avanzato come Photoshop, Grab Text è il modo migliore in Canva per modificare testi nelle immagini preservando l’integrità della grafica.

8. Lo strumento Morphing magico di Canva

Lo strumento Morphing Magico di Canva è un’altra funzionalità di intelligenza artificiale molto utile e divertente da utilizzare. Permette di aggiungere profondità e tridimensionalità ai progetti in modo semplice, cosa difficile da ottenere manualmente. Funziona selezionando qualsiasi elemento grafico o testo nel progetto Canva e trasformandolo nella texture scritta nella casella di richiesta.

Magic Morph consente di dare vita a oggetti in modo realistico come teiere di cioccolato, ciambelle di metallo e molto altro, applicando texture complesse agli elementi con un semplice clic.