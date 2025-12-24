10 strumenti AI sottovalutati che fanno risparmiare tempo

Ogni volta che viene lanciato un nuovo modello di intelligenza artificiale, l’attenzione si concentra sulle caratteristiche appariscenti: voci più umane, ragionamento più profondo, immagini ultra-realistiche. Ma le funzioni che semplificano la vita sono quelle integrate in modo discreto, nascoste nei menu che la maggior parte degli utenti dimentica esistano. E la maggior parte sono completamente gratuite.

11 funzioni nascoste di ChatGPT, Gemini e Claude che nessuno usa

1. Canvas di Gemini

Ideale per: scrittura, programmazione, pianificazione e documenti da modificare.

Invece di modificare all’interno di una finestra di chat, Gemini apre un documento di lavoro in stile Google Doc dove l’utente e l’intelligenza artificiale collaborano direttamente sullo stesso testo. Si vede cosa viene aggiunto o cambiato, ma il testo originale è sempre visibile, così si evita il problema dell’AI che sovrascrive l’intera bozza. Risolve uno dei problemi più fastidiosi dell’editing tradizionale, il continuo copia-incolla.

Canvas di Gemini è utile per unire due versioni diverse di un documento, creare tabelle di confronto collaborative, riscrivere sezioni con toni diversi e confrontare le versioni, tracciare le modifiche tra versioni successive, ecc.

2. Progetti di Claude

Ideale per progetti creativi o di lavoro a lungo termine.

Molti usano ancora l’AI come una casella di ricerca. Digitano un prompt, ottengono una risposta, e passano oltre. I Progetti di Claude sono l’opposto di questa mentalità.

Offrono uno spazio dedicato dove è possibile archiviare documenti, istruzioni, linee guida sul tono e materiale di riferimento. Claude attingerà da tutto ciò ogni volta che si interpella, senza bisogno di ripetere il contesto.

Quando si inizia una nuova sessione, Claude ricorda i propri file, i propri obiettivi e il proprio stile di lavoro.

3. Estensioni di Gemini per collegare Google Workspace

Ideale per estrarre informazioni da Gmail, Documenti, Calendario e Mappe.

Le estensioni di Gemini sono una delle funzionalità AI più pratiche di Google, ma anche tra le meno considerate. Permettono a Gemini di collegarsi direttamente alle proprie app Google e recuperare informazioni senza che si debba scavare tra schede infinite.

Con le estensioni attive, Gemini può cercare nella propria Gmail per trovare documenti; estrarre dati da un documento sepolto nel Drive; riassumere conversazioni email lunghe e complesse; creare itinerari di viaggio basati su Maps e tempi di percorrenza; redigere bozze di risposte email usando dettagli estratti da altri documenti. Gemini legge in modo sicuro i dati nel proprio Google Workspace con il consenso esplicito dell’utente e li usa per rispondere con precisione. Per chi vive già nell’ecosistema Google, le estensioni app potrebbero essere una funzione preziosa.

4. Lettura ad alta voce di ChatGPT

Ideale per ascoltare documenti mentre si fa altro.

OpenAI ha aggiunto silenziosamente questa funzione nell’app. Il pulsante “Leggi ad alta voce” legge le risposte con una voce naturale. Ma ancora più utile, può leggere documenti lunghi, anche interi ebook.

Questa funzione trasforma ChatGPT in un narratore personale che si può ascoltare mentre si guida o si cucina.

5. Scoprire le fonti di NotebookLM

Ideale per studiare, fare ricerche e trasformare documenti in guide.

NotebookLM è uno degli strumenti AI più utili di Google, anche se tra i meno pubblicizzati. Caricando PDF, documenti o note, NotebookLM li analizza immediatamente e crea una base di conoscenza specifica su cui l’AI può lavorare. Non si tratta di creare un nuovo modello, ma di vincolarlo a materiali specifici. Le risposte diventano così molto più precise e personalizzate rispetto a quelle di un modello generico.

È possibile creare guide di studio personalizzate; domande frequenti basate sui propri documenti; podcast generati automaticamente dal materiale, quiz per verificare la comprensione, ecc. È lo strumento migliore per chiunque stia imparando qualcosa di nuovo o analizzi materiale complesso.

6. Analisi delle immagini su ChatGPT

Ideale per risolvere problemi, decodificare moduli, manuali di istruzioni poco chiari, contratti con clausole scritte in piccolo o incomprensibili.

L’analisi delle immagini di ChatGPT, soprattutto con gli screenshot, è una delle sue caratteristiche più potenti ma sottovalutate. Invece di digitare manualmente testi confusi, basta scattare uno screenshot e lasciate che ChatGPT lo analizzi.

ChatGPT legge l’immagine, estrae il testo e interpreta il contesto. Spesso è più veloce e chiaro rispetto a cercare risposte online o consultare la documentazione.

7. Artefatti di Claude

Ideale per codice, diagrammi, tabelle e PDF.

Gli Artefatti creano un pannello separato e modificabile per codice, mockup, grafici e contenuti formattati. Molti vedono Claude solo come strumento di scrittura, ma può costruire molto altro: pagine web funzionanti, tabelle complesse, visualizzazioni dati e documenti PDF strutturati. Con gli Artefatti si trasforma in uno strumento di progettazione e coding rapido, e tutto può essere condiviso immediatamente per collaborare.

8. Gemini dal vivo

Ideale per spiegazioni in tempo reale e attività guidate.

Gemini dal vivo consente conversazioni con il modello, con domande di follow-up che rimangono strettamente attinenti all’argomento. È in grado di guidare efficacemente attraverso attività complesse.

9. Memoria di ChatGPT

Con la memoria attivata, ChatGPT ricorda le proprie preferenze: stile di scrittura, argomenti di interesse, vincoli specifici. Più si usa ChatGPT, più impara a riconoscere il proprio stile. Risposte in elenchi puntati invece di lunghi paragrafi. Il tono e la voce che si preferisce. Dettagli personali che non si vuole ripetere ogni volta. La Memoria è un enorme risparmio di tempo per chi usa ChatGPT regolarmente.

10. Panoramiche audio di NotebookLM

Ideale per ascoltare riassunti invece di leggerli.

Per chi gestisce troppe cose, farsi leggere i documenti semplifica il flusso di lavoro. NotebookLM trasforma qualsiasi documento caricato in una panoramica audio in stile podcast, con due narratori AI che discutono il materiale in modo conversazionale. Una volta provato, diventa quasi irresistibile! È uno dei modi più naturali e coinvolgenti per assorbire rapidamente informazioni complesse.