100 GB gratis o pagando 1,99 euro, ecco con chi

Kena Mobile lancia una nuova offerta per i nuovi e vecchi clienti: 100 GB gratis oppure pagando 1,99 euro. Chiariamo subito il concetto.

100 GB gratis oppure pagando 1,99 euro, ecco come

L’operatore offre 100 GB gratis in questo periodo natalizio ai nuovi clienti che attivano una delle offerte Kena Mobile in questa pagina. La promo è valida fino al 9 gennaio 2023 e limitatamente per un mese.

Invece, coloro che sono già clienti del provider di telefonia mobile, dovranno pagare 1,99 euro per ottenere i 100 GB in più. Le condizioni sono uguali a quelle per i nuovi clienti.

L’unica differenza, quindi, è che per i nuovi clienti questo servizio non comporta alcun costo. Una delle promo più economiche è a 6,99 euro al mese. Ecco cosa comprende:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 500 SMS verso tutti;

verso tutti; 130 GB di traffico dati, che con la promo natalizia arriveranno fino a 230 GB.

Tutte le altre promo con 100 GB gratis

Precisiamo nuovamente che questa offerta di Natale gratuita è ad appannaggio soltanto di chi attiva un’offerta con Kena Mobile entro il 9 gennaio 2023.

Come è successo già in passato, l’offerta potrebbe essere prorogata di qualche giorno. Intanto, vediamo con quali altre offerte può essere usufruita:

Kena a 7,99 euro al mese , con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB di traffico Internet. È esclusiva per i clienti ILIAD, POSTE, HO e altri MVNO.

, con minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB di traffico Internet. È esclusiva per i clienti ILIAD, POSTE, HO e altri MVNO. Kena a 9,99 euro al mese , con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB di traffico dati. Può essere attivata dai clienti ILIAD, HO, altri MVNO e per i nuovi numeri.

, con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB di traffico dati. Può essere attivata dai clienti ILIAD, HO, altri MVNO e per i nuovi numeri. Kena a 11,99 euro al mese , che può essere attivata anche con un nuovo numero telefonico. Sono previsti minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB di traffico Internet. È per tutti gli operatori.

, che può essere attivata anche con un nuovo numero telefonico. Sono previsti minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB di traffico Internet. È per tutti gli operatori. Kena a 12,99 euro al mese, con 150 GB, minuti illimitati e SMS. Può essere attivata da chiunque.

