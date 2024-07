-100€ per il Chromebook di ASUS con CPU Intel Core

L’offerta a tempo su ASUS Chromebook Plus CX34 è l’affare di oggi per chi cerca un laptop economico, ma al tempo stesso completo e versatile. Può gestire senza problemi le operazioni base della produttività, i contenuti multimediali, lo streaming, lo studio e la navigazione nel tempo libero. Approfitta dello sconto di 100 euro applicato in automatico da Amazon. Il design è curato nei minimi dettagli, come dimostra lo spessore ridotto a soli 1.87 centimetri, pensato per la mobilità.

ASUS Chromebook Plus CX34 con ChromeOS: le specifiche

Qui sotto le specifiche tecniche (quelle più importanti), per tutti gli altri dettagli ti invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione. Il sistema operativo è ChromeOS, sempre aggiornato da Google e con accesso alla piattaforma Play Store per scaricare le applicazioni Android.

Display da 14 pollici con risoluzione Full HD;

processore Intel Core i3-1215U con GPU Intel UHD;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi e Bluetooth;

webcam con microfono, altoparlanti;

batteria con autonomia elevata.

Grazie allo sconto di 100 euro applicato in automatico, oggi ASUS Chromebook Plus CX34 può essere tuo al prezzo finale di soli 349 euro. Con l’acquisto hai diritto a un anno di abbonamento Google One gratis (piano da 100 GB di archiviazione sul cloud).

Venduto e spedito da Amazon, se lo ordini adesso, entro domani il laptop sarà a casa tua con la consegna gratuita. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai a disposizione 14 giorni. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo e non sappiamo fino a quando rimarrà attiva: meglio approfittarne ora.