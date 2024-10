12GB RAM, 512GB ROM a 298€: ecco Motorola Edge 50 Fusion

Oggi il mercato degli smartphone è sempre più vasto e molti utenti si stanno avvicinando a quei modelli che con un tetto massimo di 500€ offrono prestazioni interessanti. Oggi su eBay potrai spendere ancora meno per un vero e proprio bolide. Acquista ora il Motorola Edge 50 Fusion a soli 298,99€, invece di 449€.

Un vero best buy a questo prezzaccio che trovi solo su eBay. Tra l’altro stiamo parlando della versione bomba da ben 12GB di RAM abbinati a ben 512GB di ROM. Insomma, uno smartphone Android definitivo che unisce prestazioni eccellenti a un costo davvero contenuto. Tutto in questo telefono è spaziale. E poi stiamo parlando di Motorola, una certezza.

Tra l’altro, grazie a eBay, hai la consegna gratuita inclusa nell’offerta con spedizione veloce, entro 3 giorni dall’ordine. Inoltre, con PayPal, puoi decidere se pagare tutto subito o dividere l’importo in 3 rate a tasso zero da soli 99,66€ al mese. Cosa stai aspettando? Scegli adesso il tuo nuovo Motorola Edge 50 Fusion.

Motorola Edge 50 Fusion: curato nei minimi particolari

Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari con il Motorola Edge 50 Fusion. Il design dai bordi arrotondati è decisamente elegante e moderno. Inoltre, la scocca regala un’esperienza tattile eccezionale. Scopri quanto è bello toccare il materiale premium vegano nella fantastica colorazione Marshmallow Blue.

Oltre a un look più sofisticato, questo smartphone assicura una protezione elevata grazie alla certificazione IP68 per immersione in acqua ed esposizione alla polvere. Inoltre, il vetro speciale con tecnologia Corning Gorilla Glass 5 protegge lo schermo da urti e graffi. Display pOLED FHD+ da 6,67 pollici.

Il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 garantisce prestazioni fluide ed elevate, per goderti al meglio app e giochi, senza rinunciare a nulla. La potente batteria da 5000 mAh è perfetta per arrivare a fine giornata senza problemi di autonomia. Acquista ora il tuo Motorola Edge 50 Fusion a soli 298,99€, invece di 449€.