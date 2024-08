15 cose utili che si possono fare con ChatGPT

ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale conversazionale in grado di rispondere a domande e interagire tramite linguaggio naturale. Si tratta di un chatbot più evoluto rispetto ai motori di ricerca tradizionali: anziché fornire solo link, ChatGPT genera risposte dettagliate e discorsive adattandosi al contesto della conversazione.

Il sistema è addestrato ad assimilare ed elaborare una grande mole di informazioni provenienti dal web e altre fonti, per poi restituire spiegazioni articolate sotto forma di dialogo colloquiale. Pur non essendo esente da limiti e imprecisioni, ChatGPT dimostra capacità impressionanti di comprensione del linguaggio naturale e di produzione di testi coerenti su un’ampia varietà di argomenti.

15 applicazioni pratiche di ChatGPT nella vita di tutti i giorni

Oltre ad essere una tecnologia innovativa, ChatGPT ha già molteplici applicazioni pratiche nella vita quotidiana, come verrà illustrato di seguito con alcuni esempi.

1. Scrivere rapidamente un curriculum vitae e una lettera di presentazione personalizzati

Se si è alla ricerca di un lavoro, una delle parti più faticose del processo di candidatura è la stesura di un CV e di una lettera di presentazione personalizzati per ogni offerta di lavoro. È necessario creare copie personalizzate per ogni posizione lavorativa per aumentare le possibilità di essere assunti. ChatGPT può aiutare a creare un curriculum personalizzato o a redigere lettere di presentazione professionali in pochi minuti.

Come si fa? Innanzitutto, fornendo al chatbot i dati del proprio profilo LinkedIn. In questo modo, infatti, può attingere facilmente a informazioni dettagliate sulla propria esperienza lavorativa e sulle competenze acquisite. Successivamente, inserendo la richiesta di generare un CV specifico per una determinata posizione lavorativa desiderata, ChatGPT produce un testo completo di tutte le sezioni rilevanti, con un livello di dettaglio e formattazione adeguati.

Il testo può quindi essere copiato e incollato in un editor LaTeX open-source come Overleaf, per ottenere una formattazione professionale. In questo modo è possibile, con il minimo sforzo, produrre documenti di qualità che mettono in risalto i propri punti di forza in maniera efficace.

2. Creare battute e meme originali

Cos’è la vita senza un po’ di divertimento? Per farsi due risate o inventarsi qualche battuta esilarante per impressionare gli amici, ChatGPT può essere utile. Certo, i chatbot AI non sono esattamente noti per essere dei grandi comici, ma il chatbot di OpenAI mostra un certo potenziale. Ad esempio, si può chiedere a ChatGPT di raccontare una barzelletta su Apple e gli smartphone pieghevoli… ChatGPT è anche in grado di creare immagini, per cui è possibile giocare con le idee per i meme.

3. Spiegare argomenti complessi

Per alcuni argomenti complessi come i wormhole o la materia oscura, la semplice ricerca online può non essere sufficiente a fornire una spiegazione comprensibile ai non esperti. ChatGPT può essere uno strumento utile per ottenere spiegazioni semplificate di questi concetti scientifici astrusi, comprensibili anche a persone senza conoscenze specialistiche.

Inserendo una richiesta come “Spiega i wormhole come se avessi 5 anni“, il chatbot di OpenAI è in grado di riformulare la spiegazione in linguaggio elementare e con analogie adeguate a quella fascia d’età. Lo stesso si può fare per altri argomenti complessi, indicando il livello di semplificazione desiderato.

Questa capacità del chatbot di adattare il proprio linguaggio al livello di conoscenze dell’interlocutore può aiutare chiunque a comprendere concetti altrimenti ostici, anche su temi lontani dalla propria formazione.

4. Risolvere problemi matematici complicati passo dopo passo

5. Scrivere musica in quasi tutti i generi

Una delle cose più interessanti che si possono fare con ChatGPT è scrivere una canzone. All’inizio potrebbe sembrare una cattiva idea, ma in realtà è una cosa divertente da provare. I risultati possono essere sorprendenti quando si azzeccano i prompt. Il segreto per ottenere il miglior risultato è fornire il maggior numero possibile di dettagli su come si vuole che sia la canzone.

Se invece si vuole davvero scoprire come suonerebbe il testo in una canzone vera e propria, è necessario affidarsi a uno strumento come Suno AI per trasformare il testo in musica. Basta incollare il testo nello strumento, apportare alcune modifiche e ascoltare il risultato di ChatGPT.

6. Scrivere, debuggare e spiegare il codice

ChatGPT può supportare gli sviluppatori nel processo di programmazione in diversi modi. Innanzitutto, può aiutare a individuare e risolvere bug in modo più rapido ed efficace. Fornendo al chatbot snippet di codice problematico, il chatbot è in grado di analizzarlo e suggerire potenziali correzioni.

Inoltre, ChatGPT consente di generare velocemente blocchi di codice funzionante partendo da una descrizione in linguaggio naturale di ciò che si vuole ottenere. Ad esempio, è possibile richiedere codice per una specifica funzionalità di un’app web. Può anche esaminare basi di codice esistenti e fornire indicazioni su come utilizzarle o migliorarle al meglio.

7. Creare, modificare e correggere i file multimediali

Con ChatGPT è possibile creare, modificare e leggere una vasta gamma di file multimediali. La funzione disponibile nel piano ChatGPT Plus fornisce un’interfaccia per creare programmaticamente immagini, modificare video, regolare tracce audio e recuperare metadati cruciali dai file multimediali con facilità e precisione.

8. Decidere quale film guardare

ChatGPT è uno dei più potenti strumenti di raccomandazione di film su Internet, se si sa come usarlo. Sebbene esistano decine di potenti strumenti per la raccomandazione di film, ChatGPT si distingue per l’accuratezza e la precisione, descrivendo il tipo di film che si desidera vedere utilizzando semplici indicazioni in linguaggio naturale.

9. inventare giochi e passatempi

ChatGPT può essere utilizzato per generare idee di giochi originali e personalizzati, adatti per il divertimento in compagnia o individuale. Si possono richiedere al chatbot varianti creative di giochi classici come tris, battaglia navale, ecc., con nuove regole o modalità di gioco.

Inoltre è possibile chiedere al chatbot di inventare giochi cooperativi o competitivi completamente nuovi, spiegando le preferenze relative a numero di giocatori, tema, livello di difficoltà.

10. Aiuto in cucina

ChatGPT e la cucina sembrano una strana combinazione, ma funziona in modo eccellente se si conoscono i prompt giusti da usare. È possibile utilizzare ChatGPT per esplorare nuove ricette, preparare liste della spesa, pensare a nuove combinazioni di sapori, imparare nuovi trucchi di cucina o esplorare modi più salutari per cucinare piatti popolari.

11. Migliorare la salute

Grazie al suo vasto patrimonio di informazioni sulla salute, si può sfruttare ChatGPT per migliorare la propria salute in diversi modi. Può aiutare a creare piani di allenamento e pasti personalizzati in base alle proprie esigenze.

Si può anche utilizzare per sviluppare abitudini salutari, come le routine del sonno e le pratiche di mindfulness, o anche come strumento di controllo dei sintomi medici. Sebbene ChatGPT abbia i suoi limiti nel campo della salute, è comunque uno strumento immensamente utile che si può usare per migliorare la propria salute.

12. Tradurre e imparare in più lingue

ChatGPT è un ottimo strumento da avere a disposizione se si ha la necessità di lavorare in più lingue. È fluente in decine di lingue. Per i creatori di contenuti che desiderano raggiungere un pubblico più vasto, ChatGPT potrebbe essere incredibilmente utile per generare contenuti in più lingue.

Certo, c’è Google Translate, ma scrivere in una lingua e tradurre nell’altra significa perdere il contesto e i toni specifici della lingua, e ChatGPT è nettamente migliore in diverse metriche. Inoltre, con la modalità vocale avanzata, lo strumento è diventato ancora più potente per chi cerca di imparare una nuova lingua o di comunicare con qualcuno che ne parla una diversa.

13. Prepararsi per un colloquio di lavoro

Con la sua ricchezza di conoscenze in diversi campi, ChatGPT è uno dei migliori strumenti di intelligenza artificiale per prepararsi a un colloquio di lavoro. Con pochi prompt, ChatGPT può aiutare a ottenere il lavoro dei propri sogni. È possibile utilizzarlo per generare scenari ipotetici in un colloquio di lavoro, possibili domande, risposte brillanti alle possibili domande e molti altri utili suggerimenti per la preparazione al colloquio.

14. Scrivere saggi su qualsiasi argomento

Sebbene sia eticamente corretto scrivere personalmente i propri saggi ed elaborati, ChatGPT può generare testi su una vasta gamma di argomenti con un livello di qualità elevato. Il sistema infatti è in grado di produrre contenuti articolati e approfonditi su temi complessi, dimostrando capacità analitiche.

Nel caso in cui lo stile del testo risultante non sia adeguato al contesto o non rispecchi la propria voce, è possibile “addestrare” ChatGPT fornendogli esempi del proprio stile di scrittura. In questo modo il sistema imparerà a replicare le caratteristiche sintattiche, lessicali e discorsive proprie del singolo utente, generando saggi che sembrino effettivamente scritti da quest’ultimo.

È comunque opportuno specificare che, per quanto evoluto, ChatGPT produce contenuti senza una reale comprensione, quindi non può sostituire completamente le capacità umane di pensiero critico e scrittura originale. Il suo utilizzo va quindi ponderato con attenzione.

15. Un compagno di chat

In definitiva, ChatGPT è un chatbot AI. Nonostante i suoi casi d’uso quasi infiniti, è un compagno molto accomodante quando si ha bisogno di qualcuno (o di un robot) con cui parlare.