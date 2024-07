Come creare una canzone con Suno AI: la guida passo passo

Dai generatori di immagini AI quelli di video, l’intelligenza artificiale ha aperto la strada a un mondo di possibilità. Tra gli strumenti più recenti, Suno AI permette agli aspiranti musicisti e/o cantanti di produrre i propri brani.

Suno AI: cos’è e come funziona

Suno AI permette di generare musica grazie all’intelligenza artificiale. Attraverso sofisticati algoritmi di apprendimento automatico, Suno AI analizza migliaia di brani per identificare modelli e tendenze all’interno di diversi generi e stili musicali. Sulla base di questa analisi, l’intelligenza artificiale è in grado di creare composizioni originali che rispecchiano le caratteristiche di un determinato genere scelto dall’utente.

Gli artisti possono personalizzare le canzoni generate dall’AI inserendo testi unici, mantenendo il controllo creativo sul risultato finale. Con l’ultima versione Suno AI V3, il processo è ancora più rapido e semplice: basta selezionare genere e caratteristiche desiderate e l’AI produce velocemente brani completi, strumentali e voce. Questo semplifica notevolmente la produzione musicale, rendendola accessibile anche ai non addetti ai lavori.

Come utilizzare Suno AI?

1. Registrazione

Il processo di registrazione è molto semplice. Una volta registrati, si trova la dashboard, dove gli utenti possono accedere a tutti gli strumenti essenziali per comporre il proprio capolavoro.

Per iniziare a creare canzoni, occorre innanzitutto registrare un account gratuito su suno.com. Cliccare su “Sign Up/Log In” e scegliere un servizio da utilizzare per il proprio account, come Discord, Google o Microsoft. È quindi necessario consentire a Suno di accedere all’account di terze parti scelto.

2. Utilizzo della dashboard

La dashboard di Suno AI music è stata progettata per essere intuitiva e semplice da usare. Permette di accedere in pochi clic alle principali funzionalità:

Selezione dello stile musicale: l’utente può scegliere tra diversi generi e sottogeneri per ottenere brani in linea con i propri gusti.

Inserimento di testi e temi: è possibile fornire all’AI testi originali e indicazioni tematiche per personalizzare i brani.

Personalizzazione elementi musicali: si possono modificare parti strumentali, tempo, tonalità per adattare il brano generato.

Collaborazione: gli utenti possono intervenire sui brani dell’AI aggiungendo parti o modifiche.

Condivisione: le canzoni create con Suno AI si possono esportare e condividere su altre piattaforme.

3. Creare il primo brano musicale/canzone

Per creare la prima canzone con Suno AI, si può utilizzare la modalità semplice accessibile cliccando su “Create”. In questa modalità, che è attiva di default, è sufficiente fornire una descrizione testuale di massimo 200 parole del brano che si vuole generare, con il maggior numero di dettagli possibile sullo stile, il mood, il genere musicale desiderato.

Chiaramente, più si è dettagliatati nella descrizione, più l’intelligenza artificiale sarà in grado di generare un brano aderente alle preferenze indicate. Scrivere prompt efficaci, come abbiamo detto tante volte, può fare davvero la differenza e permette di ottenere risultati incredibili. Con i prompt giusti, si può andare molto lontano se si pensa che ne bastano 6 per scrivere un intero eBook!

Ad esempio, si possono specificare strumenti, tempo, tonalità oltre che genere e atmosfera della canzone che si vuole creare con l’AI. Prima di procedere alla generazione, è bene assicurarsi che la modalità personalizzata sia disattivata, in modo che l’intelligenza artificiale abbia piena autonomia creativa in base al prompt fornito.

4. Scegliere uno stile e un genere

Suno AI offre un’ampia selezione di stili e generi musicali tra cui scegliere: pop, rock, jazz, folk, ecc. La selezione include sia macro-generi come il jazz, il metal, la musica classica sia sottogeneri più specifici come lo chillout, il punk rock, il country.

Prima di procedere alla generazione della traccia, è consigliabile identificare con precisione le proprie preferenze musicali in termini di stile e genere, in modo da ottenere dall’AI un brano quanto più possibile aderente ai propri gusti. Scegliere in modo chiaro e mirato tra le tante opzioni offerte da Suno AI aiuta l’algoritmo a produrre composizioni originali che rispecchiano lo stile desiderato.

5. Inserire il testo

Per impostazione predefinita, Suno AI genera automaticamente sia il testo che la voce per la canzone, a meno che non venga attivata l’opzione “Instrumental” per ottenere un brano solo strumentale. Nella Modalità semplice, i testi vengono creati completamente dall’intelligenza artificiale sulla base della descrizione fornita dall’utente. Nella Modalità personalizzata si possono invece aggiungere i propri testi, oppure far generare i testi interamente a Suno AI selezionando “Crea testi casuali”.

In alternativa, nella Modalità personalizzata è possibile descrivere il concept della canzone e poi cliccare su “Generate Lyrics”: in questo modo Suno AI produrrà autonomamente un testo coerente con la descrizione fornita dall’utente. Queste opzioni permettono di decidere il livello di controllo desiderato sui testi, affidandosi completamente all’AI o mantenendo un ruolo creativo attivo.

Se si hanno già delle rime orecchiabili o delle idee specifiche, questa è l’occasione per personalizzare la canzone. Si possono utilizzare metatag come [verse] o [chorus] per strutturare efficacemente la propria canzone. Altri metatag utili sono [dramatic verse], [melodic chorus] e, per le sezioni strumentali, [break] e [bass drop].

6. Utilizzare i temi per la creazione di una canzone

Con Suno AI music è possibile selezionare specifici temi per conferire alla canzone generata dall’intelligenza artificiale una struttura e una narrativa più solidi. Scegliere temi come l’amore, la resilienza, l’avventura, la nostalgia e così via, aiuta l’algoritmo a creare un brano con una maggiore profondità e coesione.

Assegnare un tema ben definito fornisce infatti una sorta di “spina dorsale” narrativa alla composizione generata dall’AI. In questo modo il testo e gli elementi musicali ruoteranno attorno ad un concept centrale, aggiungendo significato e sfumature al brano.

I temi vanno quindi utilizzati strategicamente per far sì che la canzone abbia un filo conduttore, una direzione chiara, piuttosto che essere una semplice sequenza di versi e musica casuali. In questo modo l’ascoltatore può cogliere i diversi livelli di significato inseriti dall’intelligenza artificiale sulla base del tema scelto.

7. Personalizzare la musica

Per personalizzare ulteriormente la canzone generata da Suno AI, è possibile intervenire su tempo e tonalità attivando la “Modalità personalizzata”. Cliccando su “Create” e attivando l’opzione “Custom toggle”, si apre un pannello con impostazioni aggiuntive. Da qui si può selezionare il tempo desiderato tra varie opzioni (lento, medio, veloce) e anche modificare la tonalità (maggiore, minore).

Regolando questi parametri è possibile cambiare l’atmosfera del brano fino ad ottenere il ritmo e l’umore più adatti al testo creato dall’AI o fornito dall’utente. Per risultati ottimali, è consigliabile utilizzare il modello Suno AI più recente (attualmente la versione 3.5) che garantisce le migliori prestazioni creative.

8. Aggiungere strumenti ed effetti

Suno AI permette di personalizzare la strumentazione della canzone generata dall’intelligenza artificiale, per conferirle una maggiore ricchezza sonora. Nel pannello “Instruments” è possibile aggiungere o rimuovere diversi elementi come chitarre, basso, batteria, archi e così via.

L’utente può combinare gli strumenti in modo creativo per ottenere precise sfumature timbriche. Inoltre nella sezione “Effects” si possono applicare riverbero, delay, distorsione e altri effetti per migliorare la resa sonora del brano. Regolando questi effetti audio si può dare più dinamismo e profondità alla musica generata dall’AI.

9. Collaborare con Suno AI

Gli utenti possono co-creare e scambiare idee, condividendo il processo creativo e il prodotto musicale finale. Se si fa clic sull’icona di copia accanto a un brano, viene generato un link che consente ad altri di ascoltare il brano. Facendo clic sull’ellissi (…) accanto a una canzone nella sezione dei brani, è possibile scaricarlo, aggiungerlo a una playlist o scegliere “Share” per inviarlo a qualcuno in particolare.

10. Usare gli strumenti avanzati

Gli strumenti avanzati di mixaggio e masterizzazione di Suno AI V3 consentono di mettere a punto ogni aspetto del brano, ottenendo un suono di qualità professionale. La piattaforma supporta una varietà di stili vocali ed effetti, consentendovi di aggiungere carattere ed emozioni uniche alle proprie canzoni.

11. Esportare i brani in più formati

Gli utenti possono esportare i loro brani in vari formati, tra cui MP3, WAV o FLAC. Suno AI offre anche impostazioni di qualità regolabili, consentendo agli utenti di modificare la risoluzione audio in base a esigenze specifiche (es. per adattarli a particolari requisiti o piattaforme).

12. Salvare i progetti

È fondamentale assicurarsi di salvare regolarmente i progetti su Suno AI per conservare il proprio lavoro creativo, in modo da poter tornare a modificare le composizioni e canzoni ogni volta che ci si sente ispirati.

Suno AI e copyright

Le canzoni create con la versione gratuita di Suno AI possono essere utilizzate per scopi non commerciali come la condivisione sui propri profili social, ma è obbligatorio includere l’attribuzione “Musica realizzata con Suno AI“. Per poter sfruttare commercialmente questi brani, ad esempio caricarli su piattaforme come YouTube o Spotify, o utilizzarli in video a scopo di lucro, è necessario sottoscrivere un abbonamento Pro o Premier di Suno AI.

Suno detiene il copyright completo di tutta la musica generata con l’account gratuito. Solo con un abbonamento Pro o Premier l’utente acquisisce la piena proprietà e i diritti della musica creata tramite l’intelligenza artificiale. Il consiglio, in ogni caso, è leggere attentamente i termini del servizio.

Quanto costa Suno AI?

Il Piano Pro di Suno AI costa 10 dollari al mese e permette di generare 500 canzoni da poter sfruttare anche a livello commerciale, mentre il piano Premier costa 30 dollari e consente di generare 2 mila canzoni, sempre sfruttabili a livello commerciale.