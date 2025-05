150GB a 5,99€: la nuova promo di Lycamobile è un affare da non perdere

Se ogni mese guardi quanto spendi di telefono con un po’ di rammarico, è il momento di cambiare operatore. Con Lycamobile, puoi tagliare i costi senza rinunciare a tutto quello che ti serve per restare connesso: dati in abbondanza, chiamate e messaggi illimitati, e anche un po’ di roaming europeo per quando sei in viaggio.

La proposta base di Lycamobile è semplice e super conveniente: 150GB, minuti e SMS senza limiti, e 8GB da usare nell’UE, a soli 5,99 euro al mese. E non è finita qui: i primi due rinnovi sono gratis, così inizi a risparmiare fin da subito. Per attivare questa promo basta andare sul sito ufficiale dell’operatore.

Ecco perché Lycamobile è così conveniente

Oltre a GB abbondanti e chiamate illimtate, Lycamobile offre anche:

eSIM disponibile : se sei fan della tecnologia e vuoi liberarti delle SIM fisiche, puoi scegliere la versione digitale. L’attivazione è immediata e puoi farla direttamente dal tuo dispositivo;

: se sei fan della tecnologia e vuoi liberarti delle SIM fisiche, puoi scegliere la versione digitale. L’attivazione è immediata e puoi farla direttamente dal tuo dispositivo; Tariffe internazionali vantaggiose : per chi ha amici o familiari all’estero, o viaggia spesso, Lyca Mobile propone piani ad hoc per chiamare oltreconfine a prezzi accessibili;

: per chi ha amici o familiari all’estero, o viaggia spesso, Lyca Mobile propone piani ad hoc per chiamare oltreconfine a prezzi accessibili; Copertura affidabile: grazie a una rete solida, la connessione è stabile e veloce, anche quando sei in movimento;

Se invece il tuo smartphone è il tuo secondo mondo e vuoi ancora più giga, c’è anche la promo Italy Pink, con 200GB, minuti e SMS illimitati, più 9GB di roaming, a 6,99 euro al mese. Solo un euro in più per 50GB aggiuntivi: perfetta per chi vive di streaming.

Non servono passaggi complicati: vai sul sito ufficiale di Lycamobile, scegli il piano che fa per te e attiva la SIM (o eSIM) in pochi minuti. È il momento di iniziare a risparmiare davvero.