 1,59€ al mese per protezione e privacy web: la promo di TotalAV
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1,59€ al mese per protezione e privacy web: la promo di TotalAV

Con 1,59€ al mese puoi avere antivirus, VPN e blocco pubblicità online in un unico programma: ecco la super promozione di TotalAV.
1,59€ al mese per protezione e privacy web: la promo di TotalAV
Sicurezza Antivirus VPN
Con 1,59€ al mese puoi avere antivirus, VPN e blocco pubblicità online in un unico programma: ecco la super promozione di TotalAV.

Con l’aumento delle minacce informatiche e delle problematiche legate alla tutela dei dati personali, dotarsi di strumenti per la sicurezza quando si naviga online è ormai diventato indispensabile. Sempre più utenti si orientano quindi verso soluzioni complete, capaci di integrare più funzioni di protezione in un unico servizio.

Total VPN di TotalAV esattamente questo ed è attualmente disponibile in sconto a 1,59 euro al mese per il primo anno, grazie a uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino.

L’offerta include diversi strumenti utili per migliorare sicurezza e privacy, senza costi aggiuntivi. Al termine dei 12 mesi, il piano si rinnova a 99 euro all’anno, con la possibilità di ottenere un rimborso entro 30 giorni se il servizio non soddisfa le aspettative. Vediamo che cosa include il tool di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Tutte le funzionalità incluse nel pacchetto di TotalAV

Al centro del servizio troviamo la VPN, che permette di navigare su Internet in modo più sicuro e riservato. Grazie a una rete composta da circa 50 server veloci distribuiti tra Europa, Nord America, Asia, Sud America e Oceania, è possibile accedere alla rete mantenendo buone prestazioni e proteggendo i propri dati.

Questa tecnologia consente anche di superare eventuali blocchi geografici, rendendo accessibili contenuti che potrebbero non essere disponibili nel proprio Paese. Si tratta di una funzione particolarmente utile quando ci si trova all’estero e si vuole continuare a seguire eventi sportivi o altri contenuti online senza limitazioni.

Il pacchetto comprende anche un antivirus integrato, progettato per individuare e contrastare malware e altre minacce digitali, contribuendo a mantenere il dispositivo al sicuro durante l’uso quotidiano.

A questo si aggiunge un sistema che blocca automaticamente gli annunci pubblicitari, migliorando l’esperienza di navigazione e rendendo le pagine web più pulite e scorrevoli.

Un ulteriore punto di forza è la compatibilità con diversi dispositivi e piattaforme. Total VPN può essere utilizzato su PC Windows e Mac, oltre che su smartphone Android e iPhone, ed è supportato dai principali browser. Questo permette di gestire la sicurezza su più dispositivi con un unico abbonamento, semplificando l’utilizzo del servizio.

Per approfittare dello sconto e attivare il servizio al prezzo promozionale, è sufficiente accedere al sito ufficiale di TotalAV e completare la procedura di acquisto.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 mar 2026

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21 mar 2026
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