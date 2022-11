1899 in streaming su Netflix: dai creatori di DARK

Le premesse per assistere al debutto di un’ottima serie ci sono tutte: 1899 arriva oggi in streaming su Netflix. È il nuovo prodotto partorito dalla mente dei creatori di DARK, capace nelle sue tre stagioni di unire in modo sapiente una narrazione dallo stile drammatico, i colpi di scena di un thriller ed elementi fantascientifici. Anche in questo caso, la trama promette di essere ricca di intrecci.

Netflix: da oggi in streaming la nuova serie 1899

Gli otto episodi di 1899 sono stati girati in Germania, con una tecnica che prevede l’impiego di uno sfondo LED e del motore Unreal Engine (lo stesso dei videogiochi) per ricreare le ambientazioni. Questa la sinossi, seguita dal trailer ufficiale.

Alcuni eventi misteriosi modificano la rotta di una nave di migranti diretta a New York nel 1899, portando i passeggeri perplessi di fronte a un enigma spiazzante.

Nel cast di attori sono presenti, tra gli altri, anche Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann e Miguel Bernardeau. Questo il commento della sceneggiatrice, produttrice e showrunner Jantje Friese.

1899 è una serie profondamente europea, con personaggi di paesi diversi che parlano tutti la propria lingua di origine. Siamo fortunati ad aver trovato talenti di tutto il mondo pronti a imbarcarsi in questo viaggio avvincente insieme a noi.

