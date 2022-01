1Password supporta la funzionalità Universal Sign On

Grazie ai password manager è possibile utilizzare credenziali di login più complesse, ma è comunque necessaria una password differente per ogni sito o web app. 1Password ha quindi annunciato il supporto per la funzionalità Universal Sign On che consente di usare una sola password in abbinamento al servizio SSO (Single Sign On) di Okla. La soluzione è principalmente indicata per le aziende.

Universal Sign On con 1Password

Oltre alla versione consumer del password manager, 1Password vende servizi in abbonamento alle aziende con funzionalità più avanzate, come l'integrazione degli SCIM (System for Cross-domain Identity Management). Con Universal Sign On è possibile utilizzare il password manager insieme al servizio SSO di Okla. In pratica viene semplificato l'accesso ai siti, consentendo ai dipendenti aziendali di evitare l'inserimento delle singole credenziali di login.

I dipendenti devono solo accedere alla piattaforma di Okla per visualizzare un elenco di servizi. È sufficiente un clic sul nome del sito per effettuare il login automatico. I dipendenti possono tuttavia creare e accedere ad account non gestiti dalla piattaforma SSO (e quindi ignoti al dipartimento IT) con ovvie conseguenze per la sicurezza.

Grazie alla collaborazione tra 1Password e Okla, questi login vengono “intercettati” dal password manager, garantendo una maggiore protezione. 1Password consente inoltre di conservare altri dati sensibili, come numeri delle carte di credito, documenti riservati e chiavi SSH, sfruttando la Secrets Automation.

La software house canadese ha recentemente annunciato altri utili servizi, tra cui l'integrazione di Fastmail (indirizzi email nascosti) e Psst! (condivisione della password).