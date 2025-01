2 adattatori USB-C USB-A a soli 7,64€ con questa OFFERTA

Ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che propone 2 adattatori di tipo da USB-C a USB-A al prezzo stracciato di soli 7,645 euro. Sono utili, ad esempio, per collegare una pendrive USB-A tradizionale allo smartphone o al tablet per salvare o riprodurre i contenuti multimediali, ma anche per collegare i dispositivi mobile al computer con una velocità elevata nel trasferimento dati.

L’adattatore da USB-C a USB-A di Syntech

È realizzato con un design minimalista, impiegando una lega di zinco per risultare solido e resistente nel tempo, adatto all’utilizzo quotidiano. Assicura la compatibilità universale: ciò significa che puoi utilizzarlo con smartphone, tablet, computer desktop e laptop, televisori, lettori multimediali e altro ancora, indipendentemente dal sistema operativo. Inoltre, non richiede driver, essendo plug-and-play. Scopri di più nella descrizione completa.

Approfitta dell’offerta a tempo in corso per acquistare i due adattatori da USB-C a USB-C (e viceversa) del marchio Syntech al prezzo stracciato di soli 7,64 euro. Poiché anche l’occhio vuole la sua parte, la colorazione è Space Gray.

Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratuita. Se decidi di effettuare adesso l’ordine, il pacchetto arriverà a casa tua già entro domani. La vendita è gestita dallo store ufficiale del brand, mentre la spedizione è a carico di Amazon, attraverso la sua rete logistica. Come indicato dall’e-commerce, solo il mese scorso ne sono stati comprati più di 1.000. Il voto medio assegnato da quasi 170.000 recensioni pubblicate dai clienti è una garanzia: 4,6 stelle su 5. Attenzione, essendo un’offerta a tempo potrebbe scadere da un momento all’altro.