2 Echo Pop a PREZZO STRACCIATO (37,98€) con questo codice

In questo momento puoi acquistare due smart speaker con Alexa al prezzo stracciato di soli 37,98 euro. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è aggiungere al carrello 2 Echo Pop e utilizzare il codice sconto ECHOPOP prima di eseguire il pagamento. Da listino, ognuno costerebbe 54,99 euro.

Echo Pop: ne puoi comprare 2 a soli 37,98 euro

È il modello più compatto della gamma, con design simile a quella di una semisfera, perfetto anche per le stanze piccole della casa, ad esempio la camera da letto. Non manca ovviamente il supporto allo streaming di musica e podcast da piattaforme come Amazon Music, Spotify, Apple Music e Deezer così come quello per i comandi vocali. C’è poi un indicatore che si illumina durante le interazioni con l’intelligenza artificiale dell’assistente virtuale. La tutela della privacy è assicurata dal pulsante per la disattivazione immediata dei microfoni. Fai un salto sulla pagina dedicata per scoprire tutte le caratteristiche e le funzionalità dell’altoparlante.

Puoi scegliere tra diverse colorazioni quella che preferisci: Antracite, Verde petrolio e Lavanda. Come già anticipato in apertura, per approfittarne devi mettere nel carrello 2 Echo Pop e inserire poi il codice ECHOPOP prima del pagamento, così da sbloccare lo sconto e pagarli solo 37,98 euro.

Si tratta di un’ottima offerta, che a tutti gli effetti anticipa l’appuntamento con il Black Friday. Rimarrà attiva solo per pochi giorni, fino al 20 novembre (o all’esaurimento delle unità in promozione).

La disponibilità è immediata e puoi contare sulla spedizione gratuita con la consegna prevista già entro domani se li compri ora. Sono ovviamente venduti direttamente da Amazon. Si tratta di un’idea regalo per portarsi avanti in vista del Natale, approfittando di un forte risparmio.