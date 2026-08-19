2 nuovi canali e 2 cancellazioni sul digitale terrestre in una regione italiana

Continua a sorprenderci la piattaforma di intrattenimento nazionale del digitale terrestre. In queste ore due canali sono stati aggiunti mentre altri due sono stati cancellati all’interno del multiplex locale di un’importante regione italiana.
Nello specifico, come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, ci troviamo all’interno del Mux Regionale 3 Emilia-Romagna. Le frequenze riaggiornate sono state protagoniste di due interessanti aggiunte che arricchiscono l’offerta d’intrattenimento locale degli spettatori.
- All’interno del Mux Regionale 3 Emilia-Romagna, Medianews è stata aggiunta alla numerazione LCN 95 e attualmente sta trasmettendo le sue programmazioni in H.264 e in definizione standard. Questo canale ripete col proprio logo la programmazione in differita di TELETRICOLORE, uno dei due canali che ha abbandonato queste frequenze e che trasmetteva alla LCN 97 in alta definizione, con risoluzione video a 960 x 1080 pixel.
- All’interno del Mux Regionale 3 Emilia-Romagna, ROMAGNA24 ha iniziato a trasmettere la sua programmazione alla numerazione LCN 98, in definizione standard. Questa accensione ha sostituito ER24 erroneamente identificata TV PARMA +1 che ora non esiste più.
Il Multiplex Regionale 3 Emilia-Romagna del digitale terrestre aggiornato
Il Mux Regionale 3 Emilia-Romagna del digitale terrestre si è quindi aggiornato, offrendo ora due canali a chi è raggiunto dalle sue frequenze. Consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali dalle impostazioni del proprio televisore o decoder per ottenere la numerazione LCN ufficiale dei canali regionali di questo multiplex.
- LCN 75 – RADIO BRUNO TV 3
- LCN 76 – TELESANTERNO 2
- LCN 77 – STUDIOPIU’ Emr
- LCN 79 – Giovanni Paolo tv
- LCN 80 – TELECENTRO
- LCN 81 – RETE 8 CASA
- LCN 82 – E’TV RETE 17
- LCN 83 – CANALE ITALIA Emilia Romagna
- LCN 84 – RADIO STELLA TV
- LCN 85 – TELEANTENNA:IT NETWORK
- LCN 87 – BIRIKINA
- LCN 88 – CANALE 88
- LCN 90 – COMPRO ORO TV
- LCN 93 – NETTUNO BOLOGNA1
- LCN 94 – ITALIA 8 PRESTIGE
- LCN 95 – Medianews
- LCN 96 – VMT
- LCN 98 – ROMAGNA24
- LCN 110 – Tvqui 24
Se hai problemi di sintonizzazione perché con la ricerca automatica uno o più canali non vengono sintonizzati prova con la ricerca manuale dei canali, inserendo i dati delle frequenze dell’emittente che vuoi sintonizzare:
- Modulazione: 64 QAM;
- Intervallo di Guardia: 1/4 – FEC: 3/4;
- TID: 19710 – ONID: 8572.