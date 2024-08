2 set LEGO Minecraft a soli 43€? Prezzo bomba su Amazon!

Il set invita chi lo costruisce a combattere gli scheletri. Armati di balestra, dovrai proteggere la loro base dalle minacce che si nascondono nell’oscurità. L’aspetto interattivo del set non si ferma qui: i meccanismi come la funzione di generazione degli scheletri e il meccanismo di caduta dei massi ti faranno sentire come nel videogame.

Passando al set LEGO “Minecraft The End Arena”, ci troviamo di fronte a un’esperienza completamente diversa, ma altrettanto entusiasmante. In questo set, ambientato nell’End Arena, abbiamo un pavimento mobile che nasconde una pozza di lava pronta a inghiottire i combattenti più incauti.

Tra i vari personaggi troviamo l’Enderman e l’Arciere del Dragone, entrambi dotati di armature e armi uniche che rendono le battaglie ancora più avvincenti. Gli effetti speciali non mancano di certo, grazie al shooter che spara palle di fuoco dall’alto, permettendo anche ai bambini di divertirsi grazie alla loro fervida immaginazione!