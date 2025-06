200 GB a 5,99€/mese: l'offerta Kena Mobile con primo mese gratis

Kena Mobile lancia una delle promozioni più interessanti del momento: 200 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€ al mese, con primo mese gratuito e attivazione a costo zero se si forniscono i consensi commerciali.

Una soluzione perfetta per chi cerca una tariffa senza fronzoli, conveniente e con una copertura solida grazie alla rete TIM. Per approfittare di questa promo di Kena Mobile basta andare sul sito dell’operatore.

Tutti i dettagli sull’offerta Kena da 5,99€

La promo è dedicata a chi attiva un nuovo numero o proviene da operatori come Iliad, Fastweb, ho. Mobile e altri MVNO. L’offerta base prevede 100 GB, ma basta attivare la Ricarica Automatica per riceverne 200 ogni mese, senza costi aggiuntivi. A questi si aggiungono minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 8 GB in roaming UE, ideali per chi ha in programma viaggi all’estero.

Il primo mese è gratuito, mentre dal secondo il costo è di 5,99€/mese, senza vincoli o penali in caso di recesso. L’attivazione è gratuita con consensi commerciali, oppure costa solo 4€ una tantum in caso contrario.

Kena, brand italiano controllato da TIM, si appoggia alla rete 4G con velocità fino a 60 Mbps in download, garantendo una copertura eccellente anche nelle aree meno centrali. È la scelta perfetta per chi vuole tanti Giga senza pagare troppo, e non ha bisogno della rete 5G.

La promo è attivabile online in pochi minuti sul sito ufficiale di Kena.