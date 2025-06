200 GB, minuti illimitati e primo mese gratis: Kena Mobile sorprende tutti

Chi passa ora a Kena Mobile può attivare una delle promozioni più generose del momento: 200 GB, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€ al mese, con attivazione gratuita e primo mese in omaggio.

L’offerta è disponibile sul sito di Kena, solo per chi porta il proprio numero da un altro operatore e attiva la ricarica automatica.

Perché l’offerta Kena Mobile a 5,99€ conviene davvero

Con i 200 GB di traffico dati al mese di Kena Mobile, le limitazioni spariscono. È possibile guardare ore di film in streaming anche fuori casa, aggiornare app e sistema operativo, partecipare a lunghe videochiamate o semplicemente navigare e usare i social senza pensieri. Un pacchetto generoso, che consente di avere Internet sempre a disposizione.

A completare il piano di Kena ci sono minuti illimitati verso tutti, 200 SMS inclusi ogni mese e 8 Giga per il roaming UE, perfetti per restare connessi anche in viaggio. Tutto questo appoggiandosi sulla rete TIM, una delle più affidabili e veloci d’Italia.

Per ottenere i 200 Giga (invece dei 100 previsti di default), è sufficiente attivare la ricarica automatica e fornire i consensi commerciali. Il costo mensile rimane invariato a 5,99€, senza vincoli e senza costi nascosti.

Con attivazione gratuita e primo mese incluso, la promo di Kena Mobile è una delle più convenienti sul mercato mobile. Per approfittarne basta richiedere la portabilità e completare l’attivazione direttamente dal sito di Kena.