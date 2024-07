200 giochi GRATIS con Apple Arcade per 3 mesi su uno di questi dispositivi

Apple Arcade è il servizio in abbonamento della mela morsicata che ti permette di accedere a più di 200 giochi senza pubblicità e senza acquisti in-app su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Accedervi è piuttosto semplice e puoi provarlo gratis per 1 mese prima di decidere. Con questa nuova promozione, però, puoi estendere il periodo di prova gratuita a 3 mesi: ecco in che modo.

Riscatta i 3 mesi gratuiti di Apple Arcade: la guida

La promozione è attiva se hai acquistato di recente un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV: hai infatti 90 giorni di tempo per riscattare la tua prova gratuita di Apple Arcade per 3 mesi. Attivarla è molto semplice:

Accendi il tuo dispositivo Apple ed effettua l’accesso con il tuo ID Apple Apri l’app Store e poi vai su Apple Arcade Adesso l’offerta dovrebbe comparire in automatico Ti basta cliccare o toccare su “Riscatta 3 mesi gratis“

Una volta attivo, Apple Arcade ti permette di giocare ai titoli disponibili su tutti i tuoi dispositivi Apple: potrai iniziare una partita su iPhone e continuarla su iPad, Mac o Apple TV o viceversa. Il tutto senza soluzione di continuità, come se fosse un dispositivo unico.

Insomma, se di recente hai acquistato un nuovo dispositivo Apple non perdere l’occasione di provare gratis Apple Arcade per 3 mesi: specialmente per l’estate può essere la tua fonte di divertimento nel tempo libero. Poi, sarai libero di disdire quando vuoi senza costi aggiuntivi.