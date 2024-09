250 € di buoni Amazon con Crédit Agricole: ultimi giorni per averli

Last call, come si suol dire, per ottenere i buoni Amazon associati all’apertura del conto online di Crédit Agricole. La banca francese regala fino a 250 euro per tutti i nuovi clienti: basta aprire il conto online entro domani 5 settembre. Insomma, non c’è da perdere tempo.

Come ottenere i 250 euro di buoni Amazon con Crédit Agricole

Ottenere i 250 euro di buoni Amazon non è un’operazione complessa. Basta seguire i passaggi seguenti:

Apri il conto online sul sito di Crédit Agricole

sul sito di Crédit Agricole Sottoscrivi la carta di debito Crédit Agricole Visa ed effettua una spesa che vada tra i 500 e i 1000 euro . Con questo semplice step hai appena raggranellato i primi 100 euro .

ed effettua una spesa che vada . Con questo semplice step hai appena raggranellato . Inizia a invitare i tuoi amici ad aprire il conto usando il tuo codice promo. Per ogni amico che lo farà, guadagnerai 25 euro. Con sei amici in totale, avrai i 150 euro che restano.

Ma puoi ancora guadagnarne altri 50! Basta aderire al servizio Protezione Mobile, che protegge i tuoi dispositivi mobile in caso di furto o danno accidentale. Al costo di soli 8 euro al mese.

Oltre ai buoni Amazon, il conto online Crédit Agricole ha tutta una serie di vantaggi da esplorare. Innanzitutto è a canone zero per i primi nove mesi. Per poi azzerarsi definitivamente rispettando alcune condizioni: se hai meno di 35 anni, accrediti stipendio/pensione, hai un dossier titoli attivo o un patrimonio di minimo 5mila euro. Inoltre, a disposizione hai anche la carta di credito American Express Oro gratuita per il primo anno.

Insomma, non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione di avere un conto che ti regala addirittura 250 euro di buoni Amazon. Non c’è più molto tempo!