250 euro di buoni Amazon con Crédit Agricole: ecco come richiederli

Crédit Agricole è un gruppo bancario che ha superato la prova del tempo e ha una forte presenza globale, servendo oltre 51 milioni di clienti in 47 paesi diversi. Chi apre il conto in questo periodo, potrà disporre di 250 euro di buoni Amazon.

Questo conto è una scelta ideale per i giovani, in particolare quelli di età inferiore ai 35 anni, in quanto possono beneficiare di un conto completamente online senza dover pagare un canone mensile.

Inoltre, investire con Crédit Agricole è conveniente, poiché si ottiene un interesse annuo lordo fino al 3,25% per 12 mesi.

Se apri il conto, ti verrà data una carta di debito Visa gratuita per i primi ventiquattro mesi. Questa carta può essere utilizzata per transazioni digitali, nei negozi fisici e con eWallet popolari come Google Pay e Apple Pay.

Crédit Agricole ti regala 250 euro di buoni Amazon: ecco come

Puoi gestire senza sforzo tutti gli aspetti del tuo conto, come le operazioni bancarie del conto corrente digitale e la gestione delle carte di debito, attraverso l’applicazione gratuita, che include anche bonifici e bollettini SEPA online gratuiti.

Ottenere il cashback di 250 euro di buoni Amazon è molto semplice. Per farlo, devi aprire il conto e inserire il codice promozionale “VISA” nel modulo entro la fine di luglio.

Quindi, richiedi la carta Crédit Agricole Visa prima della fine di settembre e riceverai buoni regalo Amazon del valore di 50 euro.

Ulteriori 200 euro, sempre in buoni regalo Amazon, possono essere richiesti se scegli di utilizzare la carta per i tuoi acquisti.

Riceverai 25 euro se spendi 250 euro, oppure 50 euro se la spesa è di 500 euro. Spendine almeno 1.000 per avere un buono regalo da 100 euro.

Altri 150 euro se la spesa ammonta a 1.500 euro e, infine, per ottenere l’agognato buono da 200 euro, dovrai spenderne almeno 2.000. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro sessanta giorni dall’apertura del conto.

