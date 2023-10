2TB di Archiviazione Cloud a 21€ l'anno: solo per OGGI

La miglior offerta del giorno te la stiamo proponendo qui. Ottieni 2TB di Archiviazione Cloud a soli 21,58 euro l’anno! Si tratta di un’occasione pazzesca che devi assolutamente fare tua. A offrire questo affare è Internxt, un sistema cloud avanzato in grado di soddisfare tutte le tue esigenze di archiviazione online. Sicurezza e privacy sono al primo posto.

Infatti, questo sistema di storage è a conoscenza zero. Ciò vuol dire che terze parti e né tanto meno Interntx stessa possono accedere ai tuoi file archiviati in cloud. I suoi servizi sono tutti dotati di crittografia che garantisce l’accesso ai dati privati solo al proprietario. Inoltre, come se non bastasse tutto questo, viene sfruttata un’architettura che frammenta i file prima di crittografarli così che un server non conservi mai il file interno, ma solo un frammento.

2TB di Archiviazione Cloud sicuri e inviolabili

Con Internxt hai 2TB di Archiviazione Cloud sicuri e inviolabili. Le stesse tecnologie vengono applicate su tutti i piani che differiscono solo per quantità di storage offerta. Ad esempio, anche il piano gratuito da 10GB garantisce l’archiviazione e la condivisione di file criptati oltre che l’accesso ai file da qualsiasi dispositivo e l’utilizzo di tutti i servizi disponibili.

Molti si domandano se queste aziende memorizzano le password di accesso ai loro dati. Internxt certifica che non memorizza e non può memorizzare la tua password. Questa è unica per l’utente e viene utilizzata per criptare e decriptare i dati personali. Inoltre, può essere modificata tutte le volte che vuoi in modo semplice e veloce dalla praticissima app multidispositivo.

Approfitta di questa occasione. Hai anche la garanzia di rimborso standard entro 30 giorni dall’iscrizione per tutti gli abbonamenti a pagamento. Non ti verrà nemmeno chiesto il motivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.