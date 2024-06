3 mesi gratis con il codice sconto PERFX3 per il tuo conto aziendale Qonto

Gestire le finanze aziendali non è assolutamente semplice, ma Qonto ha trovato il modo di semplificare il lavoro. Se fino ad ora pensavi che tenere traccia di spese, contabilità e fatturazione fosse un lavoro senza fine, è il momento di scoprire il fiore all’occhiello della gestione finanziaria online, soprattutto con 3 mesi gratis usando il codice sconto PERFX3.

La piattaforma Qonto ti offre una soluzione bancaria tutta online, pensata appositamente per PMI e professionisti che non vogliono complicarsi la vita. Oltre a un comodo conto aziendale con IBAN italiano, include carte Mastercard e bonifici SEPA istantanei. La fatturazione elettronica è semplice grazie al software integrato, che ti consente di emettere preventivi e fatture rapidamente.

Il codice sconto di Qonto si applica su qualsiasi piano mensile: Essential, Smart o Basic. Se vuoi optare per un piano annuale? Anche in questo caso, troverai lo sconto ad attenderti.

La gestione delle spese diventerà una corsa spensierata con questo conto aziendale. Imposta budget, gestisci le note spese e controlla gli accessi: tutto è a portata di mano. Grazie alla raccolta automatizzata delle ricevute, potrai smettere di rincorrere quei piccoli scontrini che sembrano sparire neanche fossero Houdini.

I pagamenti possono essere diversi per caratteristiche e geografia, e Qonto ha pensato a tutto: carte aziendali fisiche e virtuali compatibili con Apple Pay e Google Pay, bonifici in 25 valute diverse e molto altro.

Qonto propone piani a partire da 9€/mese, con una prova gratuita di 30 giorni. Se non sai da dove partire, un team di consulenti è sempre pronto ad assisterti. Insomma, non ci sono scuse: è il momento di prendere al volo questa occasione e goderti i 3 mesi gratis con il codice sconto PERFX3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Il codice sconto dà diritto a 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic oppure 58€ di sconto sul piano annuale, addebitato dopo 1 mese di prova gratuita. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, è riservato esclusivamente a nuovi clienti e, per la sua attivazione, deve essere inserito in fase di registrazione online. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Ai clienti che utilizzano un codice sconto si applicano le Condizioni Generali di cui al Contratto Quadro Servizi Pagamento disponibile su qonto.com. Qonto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, di sospendere, terminare o cambiare i termini della promozione in qualsiasi momento.