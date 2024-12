3 mesi gratis di Apple Music: ecco come accedere alla promo

Accedere gratis ad Apple Music è possibile. Non è necessario ricorrere a trucchi strani o procedure complicate in quanto basta sfruttare una delle promozioni messe a disposizione da Apple per i suoi utenti. Le promo in questione sono due.

La prima consente di ottenere un mese gratis di Apple Music, attivando la prova gratuita riservata ai nuovi utenti. La seconda, invece, è accessibile a chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple. In questo caso, seguendo una semplice procedura, è possibile ottenere 3 mesi gratis.

Per verificare se il proprio ID Apple può accedere a una delle due promo basta accedere ad Apple Music premendo sul box qui di sotto e, nel caso, procedere con l’attivazione. Alla fine del periodo gratuito, il servizio si rinnoverà al costo di 10,99 euro al mese.

3 mesi gratis di Apple Music: ecco come ottenerli

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple Music è necessario seguire una procedura ben precisa. Tale procedura cambia in base al dispositivo Apple acquistato:

con un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV: è necessario configurare il nuovo dispositivo e poi accedere all’app di Apple Music

è necessario configurare il nuovo dispositivo e poi accedere all’app di Apple Music con un nuovo Apple Watch bisogna connettere lo smartwatch ad iPhone e poi accedere all’app di Apple Music dell’iPhone abbinato al nuovo Watch

La promo è valida anche con uno dei seguenti dispositivi:

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds)

In questo caso è necessario connettere il dispositivo a un iPhone o a un iPad (aggiornato all’ultima versione del sistema operativo) e accedere all’app di Apple Music dell’iPhone o dell’iPad utilizzato. Per verificare se il proprio ID Apple può accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.