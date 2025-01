3 mesi gratis di Apple Music: ecco come sfruttare la promo

Apple Music è il servizio di streaming che consente l’accesso a un catalogo enorme di canzoni, da ascoltare in streaming da tutti i propri dispositivi (anche su smartphone e tablet Android oltre che su computer Windows e non solo sui dispositivi Apple). Per accedere al catalogo è necessario aver attivato un abbonamento con un costo di 10,99 euro al mese oppure aver attiva una sottoscrizione Appe One.

Per i nuovi utenti, però, c’è la possibilità di ottenere un mese gratis di Apple Music, sfruttando la prova gratuita per i nuovi iscritti. La casa di Cupertino, inoltre, mette a disposizione un’altra promo con ben 3 mesi gratis di Apple Music. Per accedere a questa promo è necessario aver acquistato un nuovo dispositivo Apple o Beats e seguire la procedura descritta nel paragrafo successivo.

Per verificare la disponibilità della promo per il proprio account Apple basta raggiungere Apple Music tramite il box qui di sotto. La promozione è valida anche per chi ha acquistato di recente un dispositivo Apple (ci sono 90 giorni di tempo dall’attivazione).

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Music

La procedura da seguire per ottenere 3 mesi gratis di Apple Musica cambia in base al dispositivo acquistato. Con un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV è necessario:

configurare il dispositivo e accedere all’app di Apple Music per riscattare la promo

Con AirPods, HomedPod o cuffie o altoparlanti Beats (i dispositivi idonei sono AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds) bisogna:

connettere il dispositivo a un iPhone o a un iPad e accedere all’app di Apple Music dell’iPhone o dell’iPad

Per chi acquista un Apple Watch bisogna:

abbinare lo smartwatch ad iPhone e poi accedere all’app di Apple Music dell’iPhone

In tutti i casi, ci sono 90 giorni di tempo per poter riscattare la promo, a partire dall’attivazione o dal primo abbinamento del nuovo dispositivo.