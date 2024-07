3 mesi di videogame gratis: scopri come con questa promo

Voglia di giocare? Accedi a un catalogo di videogame gratis con la promozione di Apple Arcade che ti permette di ottenere 3 mesi di abbonamento gratis con l’acquisto di un nuovo dispositivo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. C’è sicuramente quello che cerchi, per i tuoi gusti: simulazioni sportive, racing, azione, strategia, rompicapo e avventura.

Apple Arcade, la promozione: 3 mesi di videogame gratis

Tra i vantaggi inclusi nel servizio c’è l’accesso illimitato a oltre 200 giochi con un catalogo in continua evoluzione, zero pubblicità, nessuna interruzione durante il gameplay né acquisti in-app, supporto alle modalità online e possibilità di divertirsi anche offline, quando vuoi. Inoltre, c’è la possibilità di condividere l’abbonamento con altre cinque persone in famiglia. Visita il sito ufficiale per saperne di più.

Ci sono titoli per ogni giocatore: dagli sportivi ai rompicapo, dai picchiaduro a quelli di strategia. Ecco la Top 10 di quelli inclusi.

NBA 2K24 Arcade Edition; Sonic Racing; Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate; Castlevania: Grimoire of Souls; Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm; Horizon Chase Turbo 2; Rabbids: Legends of the Multiverse; Wonderbox: The Adventure Maker; Monster Hunter Stories; Old Man’s Journey.

Ricapitolando, se acquisti nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV, hai diritto a 3 mesi gratis di Apple Arcade. Scopri tutti gli altri dettagli della promozione nella pagina dedicata.

Ecco i pochi e semplici passi da seguire per riscattare i 3 mesi gratis di abbonamento al servizio.

Accendi il tuo nuovo dispositivo Apple e accedi con il tuo ID Apple; apri l’App Store, poi tocca o fai click su Apple Arcade (assicurati che l’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS sia installata); l’offerta dovrebbe comparire immediatamente; scegli “Riscatta 3 mesi gratis” e inizia a divertirti.