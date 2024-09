3 motivi per non perdere Samsung Galaxy Book3 a soli 459€

Al prezzo di soli 459 euro, il Samsung Galaxy Book3 è la scelta ideale se stai cercando un laptop dalle prestazioni elevate e affidabile, da utilizzare per il lavoro e non solo. Qui è dove ti offriamo tre buoni motivi per non lasciarti sfuggire l’offerta di Amazon (non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile). Il primo è presto detto: arriva da un brand tra i leader del mercato PC, proposto con una spesa davvero contenuta.

Samsung Galaxy Book3: le specifiche del laptop

La second ragione è da ricercare nella bontà del suo comparto hardware: display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-1335U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, connettività Wi-Fi e Bluetooth, webcam con microfono, una gamma completa di porte fisiche e batteria con autonomia elevata. Infine, terzo e ultimo punto, la licenza ufficiale inclusa per il sistema operativo è Windows 11 Home che garantisce la ricezione degli aggiornamenti rilasciati da Microsoft nei prossimi anni. Consulta la scheda del portatile per tutti gli altri dettagli in merito alle specifiche tecniche e alle funzionalità supportate..

Non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire: lo devi solo mettere nel carrello, lo sconto è automatico. Puoi acquistare il Samsung Galaxy Book3 al prezzo di soli 459 euro fino all’esaurimento delle unità in promozione.

Ordinalo subito per riceverlo già entro domani con la consegna gratuita. La disponibilità è immediata. La vendita e la spedizione sono a carico di Amazon, senza intermediari. Per saperne di più, dai uno sguardo anche alle centinaia di recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di mettere alla prova il portatile: il voto medio assegnato è 4,6/5 stelle.