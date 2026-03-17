 3 offerte per casa e fai da te folli su eBay con il nuovo coupon
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3 offerte per casa e fai da te folli su eBay con il nuovo coupon

Per casa e fai da te abbiamo scoperto 3 offerte incredibilmente vantaggiose su eBay compatibili con il nuovo coupon MARZO26: ultimi pezzi!
3 offerte per casa e fai da te folli su eBay con il nuovo coupon
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Per casa e fai da te abbiamo scoperto 3 offerte incredibilmente vantaggiose su eBay compatibili con il nuovo coupon MARZO26: ultimi pezzi!

Vedendo il prezzo probabilmente non ci crederai, ma abbiamo scoperto per casa e fai da te 3 offerte incredibilmente vantaggiose su eBay. Ognuna di queste promozioni è compatibile con il nuovo coupon MARZO26. Ad ogni modo ti consigliamo di essere veloce perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi!

Partiamo da uno dei più acquistati, l’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Origin in offerta a soli € 359,10 con il Coupon MARZO26!

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Continuiamo con un gioiellino del fai da te! Stiamo parlando del Trapano avvitatore con percussione M12 BPD-202C + 2 batterie M12 2Ah MILWAUKEE in offerta a soli € 143,91 con il Coupon MARZO26!

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Terminiamo con un’offerta bomba a doppio coupon. Per un’aria sempre salutare e dire addio alla muffa acquista il Deumidificatore Portatile 12L HOMCOM con Tubo di Scarico e Timer in ABS Bianco in offerta a soli € 70,19 con i Coupon MARZO26 + AOSOMPRIM26IT!

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Prezzo e qualità rendono queste tre offerte decisamente imperdibili per pulizia casa, fai da te e ambienti salutari. Ti ricordiamo di utilizzare sempre i Coupon indicati per l’offerta inserendoli all’interno della casella dedicata ai Codici Sconto nella pagina dei metodi di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 mar 2026
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