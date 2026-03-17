3 offerte per casa e fai da te folli su eBay con il nuovo coupon

Vedendo il prezzo probabilmente non ci crederai, ma abbiamo scoperto per casa e fai da te 3 offerte incredibilmente vantaggiose su eBay. Ognuna di queste promozioni è compatibile con il nuovo coupon MARZO26. Ad ogni modo ti consigliamo di essere veloce perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi!

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Continuiamo con un gioiellino del fai da te! Stiamo parlando del Trapano avvitatore con percussione M12 BPD-202C + 2 batterie M12 2Ah MILWAUKEE in offerta a soli € 143,91 con il Coupon MARZO26!

Terminiamo con un’offerta bomba a doppio coupon. Per un’aria sempre salutare e dire addio alla muffa acquista il Deumidificatore Portatile 12L HOMCOM con Tubo di Scarico e Timer in ABS Bianco in offerta a soli € 70,19 con i Coupon MARZO26 + AOSOMPRIM26IT!

Prezzo e qualità rendono queste tre offerte decisamente imperdibili per pulizia casa, fai da te e ambienti salutari. Ti ricordiamo di utilizzare sempre i Coupon indicati per l’offerta inserendoli all’interno della casella dedicata ai Codici Sconto nella pagina dei metodi di pagamento.