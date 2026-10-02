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3 offerte Samsung da non perdere su Amazon

Proprio su Amazon abbiamo scovato 3 offerte Samsung imperdibili: a questo prezzo sono assolutamente da acquistare prima che finiscano.
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  • Display e qualità video: pannello 4K da 75″ con processore Crystal 4K, supporto HDR10+ e tecnologia PurColor per contrasti marcati e resa cromatica naturale.
  • Funzionalità smart e AI: sistema operativo Tizen con upscaling 4K avanzato e assistente interattivo Vision AI Companion per interagire direttamente con i contenuti a schermo.
  • Comparto audio e stile: resa sonora tridimensionale e adattiva (OTS Lite e Adaptive Sound), racchiusa in una scocca metallica a profilo sottile (design MetalStream).
  • Gaming, sport e domotica: calibrazione automatica audiovisiva per le partite tramite AI Soccer Mode, piattaforma Gaming Hub integrata e gestione dei dispositivi smart con SmartThings.
  • Specifiche e accessori: modello UE75U7000HUXZT (166,81 x 100,79 x 28,00 cm con piedistallo), fornito con telecomando tradizionale, alimentatore e manualistica.

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Samsung 75

Samsung 75″ UE75U7000HUXZT Crystal UHD 4K 144Hz, Smart TV Vision AI 2026

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  • Garanzia estesa: copertura ufficiale del produttore valida per 3 anni complessivi (2 anni standard + 1 anno addizionale), attiva senza registrazioni richieste.
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  • Comparto fotografico e video: elaborazione immagini con ProVisual Engine e funzioni dedicate come My Fancam per tracciare i soggetti e ottimizzare le riprese durante eventi e concerti.
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  • Software ed esperienza AI: interfaccia One UI 9 con funzioni intelligenti su misura per automatizzare routine quotidiane e migliorare la produttività.

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  • Design ed ergonomia: finitura metallica rinnovata e vestibilità studiata per un comfort prolungato rispetto alla generazione precedente.
  • Architettura audio: sistema di speaker a due vie con doppi amplificatori dedicati per tweeter e woofer, riducendo al minimo distorsioni e interferenze.
  • Risoluzione sonora: supporto all’audio Hi-Fi fino a 24-bit / 96 kHz tramite codec proprietario Seamless, garantendo un’elevata fedeltà nei dettagli.
  • Microfoni e chiamate: isolamento efficace della voce anche in ambienti rumorosi grazie a reti neurali profonde (DNN) e supporto alla banda superlarga.
  • Custodia di ricarica: formato tascabile e leggero con coperchio trasparente, utile per verificare allineamento e stato della carica a colpo d’occhio.

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Pubblicato il 2 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
2 ott 2026
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