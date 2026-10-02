3 offerte Samsung da non perdere su Amazon

Samsung 75″ UE75U7000HUXZT Crystal UHD 4K 144Hz, Smart TV Vision AI 2026 [Classe di efficienza energetica F] Crystal 4K Processor, HDR10+, PurColor, Motion Xcelerator, Dynamic Sound Pack, Gaming Hub, pacchetto intrattenimento a soli 601,00€
- Display e qualità video: pannello 4K da 75″ con processore Crystal 4K, supporto HDR10+ e tecnologia PurColor per contrasti marcati e resa cromatica naturale.
- Funzionalità smart e AI: sistema operativo Tizen con upscaling 4K avanzato e assistente interattivo Vision AI Companion per interagire direttamente con i contenuti a schermo.
- Comparto audio e stile: resa sonora tridimensionale e adattiva (OTS Lite e Adaptive Sound), racchiusa in una scocca metallica a profilo sottile (design MetalStream).
- Gaming, sport e domotica: calibrazione automatica audiovisiva per le partite tramite AI Soccer Mode, piattaforma Gaming Hub integrata e gestione dei dispositivi smart con SmartThings.
- Specifiche e accessori: modello UE75U7000HUXZT (166,81 x 100,79 x 28,00 cm con piedistallo), fornito con telecomando tradizionale, alimentatore e manualistica.
Samsung 75″ UE75U7000HUXZT Crystal UHD 4K 144Hz, Smart TV Vision AI 2026
Samsung Galaxy S26 FE, 256GB, Graphite [Versione Italiana] [Classe di efficienza energetica A] 3 Anni di Garanzia, Galaxy AI, Camera 50MP, Assistente Foto, My FanCam, Blocco Orizzontale Video, Batteria 4900 mAh, RAM 8GB a soli 675,00€ con Coupon 50€
- Garanzia estesa: copertura ufficiale del produttore valida per 3 anni complessivi (2 anni standard + 1 anno addizionale), attiva senza registrazioni richieste.
- Design e robustezza: scocca sottile e materiali resistenti certificati IP68 contro acqua e polvere, adatti all’uso all’aperto e sportivo.
- Comparto fotografico e video: elaborazione immagini con ProVisual Engine e funzioni dedicate come My Fancam per tracciare i soggetti e ottimizzare le riprese durante eventi e concerti.
- Hardware e autonomia: Galaxy S26 FE integra un processore ad alte prestazioni per gaming e multitasking, affiancato da un modulo batteria da 4.900 mAh per coprire l’intera giornata.
- Software ed esperienza AI: interfaccia One UI 9 con funzioni intelligenti su misura per automatizzare routine quotidiane e migliorare la produttività.
Samsung Galaxy Buds4 Pro Black, Altoparlante a 2 Vie [ver. italiana] Doppio Amplificatore, Chiamate Cristalline, Audio 360°, ANC Migliorata, Controllo Adattivo Rumore, Galaxy AI Comandi Vocali a soli 187,00€
- Design ed ergonomia: finitura metallica rinnovata e vestibilità studiata per un comfort prolungato rispetto alla generazione precedente.
- Architettura audio: sistema di speaker a due vie con doppi amplificatori dedicati per tweeter e woofer, riducendo al minimo distorsioni e interferenze.
- Risoluzione sonora: supporto all’audio Hi-Fi fino a 24-bit / 96 kHz tramite codec proprietario Seamless, garantendo un’elevata fedeltà nei dettagli.
- Microfoni e chiamate: isolamento efficace della voce anche in ambienti rumorosi grazie a reti neurali profonde (DNN) e supporto alla banda superlarga.
- Custodia di ricarica: formato tascabile e leggero con coperchio trasparente, utile per verificare allineamento e stato della carica a colpo d’occhio.