3 ragioni per scegliere Norton 360 Advanced, ora scontato del 66%

Norton 360 Advanced rappresenta una delle migliori soluzioni antivirus attualmente disponibili, ideale per chi cerca protezione completa su più dispositivi e sicurezza avanzata per la propria famiglia online. In questo periodo, è possibile ottenere questo tool con uno sconto straordinario del 66%, rendendo questa suite ancora più conveniente e accessibile. Scopriamo i tre motivi principali per cui dovresti considerarlo come la scelta giusta per la tua sicurezza digitale.

3 motivi per i quali dovresti avere Norton 360 Advanced

Ma perchè Norton 360 Advanced è riconosciuta come una delle migliori soluzioni per la protezione dalle minacce informatiche? Per tre semplici motivi, che ti riassumiamo di seguito.

1. Protezione completa su più dispositivi

Con questo strumento, puoi proteggere fino a 10 dispositivi con un solo abbonamento. Questo include protezione contro malware, ransomware, spyware e attacchi di phishing, garantendo una sicurezza a 360 gradi su PC, Mac, smartphone e tablet.

2. Controllo parentale avanzato

Se hai figli che utilizzano Internet, Norton 360 Advanced ti offre un sistema di controllo parentale integrato. Questo strumento ti permette di monitorare e gestire l’accesso ai contenuti online, assicurando che i tuoi figli navigano in un ambiente sicuro e protetto.

3. Sicurezza dei dati personali e backup nel cloud

Norton 360 Advanced non solo protegge dalle minacce esterne, ma mette al sicuro anche i tuoi dati sensibili con la crittografia dei file e il backup su cloud. Con 50 GB di spazio nel cloud incluso, puoi archiviare i file importanti e recuperare i dati in caso di perdita o danneggiamento.

Poi ovviamente ci sono moltissime altre funzionalità, come la VPN, il password manager e il monitoraggio del dark web. Con un’offerta del 66% di sconto, Norton 360 Advanced è l’occasione ideale per garantirti una protezione completa, conveniente e affidabile.

Per attivare la protezione vai sul sito di Norton.