300€ di SCONTO per il Google Pixel 10 256GB su Amazon

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Uno dei punti di forza è la batteria che assicura oltre 24 ore di autonomia. Vivi un’esperienza unica con Android Puro e funzionalità di intelligenza artificiale con Gemini perfettamente integrato in tutte le applicazioni dello smartphone, per migliorare la tua vita digitale e semplificare quello che prima dovevi fare tu e che ora fa l’AI in modo automatico. Insomma, un vero e proprio gioiellino per tutti i giorni.

Il display Actua da 6,3 pollici non è solo ampio, ma regala immagini dai colori vividi e dai dettagli perfetti. Sarà un piacere guardare contenuti in portabilità senza rimpiangere il grande schermo. Inoltre, l’ottima luminosità rende interessante anche la visualizzazione sotto la luce diretta del sole. Il processore Google Tensor G5 e i 12GB di RAM garantiscono prestazioni eccellenti e una fluidità estrema, anche in multitasking.

Scatta foto da vero professionista grazie alla perfetta collaborazione del sistema di fotocamere posteriore da 48MP e il processore che rielabora gli scatti offrendo vere e proprie opere d’arte perfezionabili attraverso le funzioni di intelligenza artificiale dedicate. Acquista ora il Google Pixel 10 256GB a soli 699 euro, invece di 999 euro.