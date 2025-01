A soli 379€, il notebook Lenovo con Windows 11 è IMPERDIBILE

Perfetto per la scrivania e per la mobilità, al prezzo di soli 379 euro, Lenovo IdeaPad Slim 3 è l’affare di oggi in ambito notebook. A proporlo è un’offerta di Amazon che permette di risparmiare rispetto al listino ufficiale del produttore. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche più importanti per capire cosa lo rende imperdibile.

Lenovo IdeaPad Slim 3: le specifiche del notebook

Nel suo design sottile, compatto e leggero racchiude un comparto hardware evoluto. Tra le specifiche tecniche in dotazione citiamo il display Full HD da 15,6 pollici, il processore AMD Ryzen 3 7320U con chip grafico AMD Radeon 610M, gli 8 GB di RAM e l’unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, gli altoparlanti con supporto alla tecnologia Dolby Audio, la webcam con microfono, il lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e la batteria con autonomia elevata e ricarica RapidCharge, senza dimenticare una gamma completa di porte fisiche per la connettività. Scopri di più nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 379 euro (quello di listino è 449 euro), il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è un affare da cogliere al volo. La riduzione della spesa è applicata in automatico e, se lo ordini subito, entro domani lo riceverai direttamente a casa tua con la consegna gratuita.

Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato da centinaia di recensioni è 4,5/5 stelle. Si tratta della scelta giusta se stai cercando un portatile da destinare alla produttività, allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero.