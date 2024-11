4 Apple AirTag a 89€ al Black Friday Amazon: acquistali ora

Dimenticati degli oggetti smarriti! Se hai un iPhone o un iPad la soluzione perfetta contro la smemoratezza si chiama Apple AirTag. Oggi la confezione da 4 pezzi è in offerta speciale a un prezzo incredibile grazie al Black Friday di Amazon. Acquistali adesso a soli 89€, invece di 129€! Un ottimo risparmio, vero? Allora non perdere altro tempo, potrebbero finire da un momento all’altro le scorte.

Una volta attivati non devi più preoccuparti di nulla. La batteria degli AirTag ha una durata di circa un anno e può essere facilmente sostituita dall’utente quando si esaurisce. Questo sistema elimina la necessità delle ricariche frequenti e garantisce un funzionamento affidabile nel lungo periodo. Inoltre, essendo un’offerta esclusiva per i clienti Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

4 Apple AirTag: sfruttali con una vasta gamma di oggetti

Grazie a questa offerta ottieni gli Apple AirTag a un prezzo speciale. Metti in carrello la confezione da 4 a soli 89€. L’occasione è ghiotta grazie al Black Friday di Amazon! Cosa stai aspettando? Sta andando a ruba, quindi meglio essere veloce. Sfruttali per tracciare una vasta gamma di oggetti che usi quotidianamente o quasi:

Chiavi

Portafogli

Valigie e zaini

Fotocamere

Veicoli (auto, scooter, monopattini)

Il loro design è elegante e compatto, in acciaio inossidabile. Abbinali a vari accessori come portachiavi, custodie e portafogli. Li abbini al tuo iPhone o iPad in un attimo. Basta avvicinarli e sono subito pronti all’utilizzo. Il tracciamento è visibile nell’app “Dov’è” di Apple. In questo modo sai dove si trova quell’oggetto.

Inoltre, grazie alla funzione Posizione Precisa, sei guidato verso l’AirTag. Cosa stai aspettando? Acquistane 4 a soli 89€, invece di 129€! È il Black Friday di Amazon.