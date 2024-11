4 Apple AirTag a soli 82€ è follia pura del Black Friday Amazon

Amazon ha confezionato un’offerta Black Friday davvero pazzesca. Tanto pazzesca da essere incredibilmente folle. Cosa stai aspettando? Oggi non perderai più nessun oggetto grazie al tuo prossimo acquisto. Metti in carrello 4 Apple AirTag a soli 82,89€, invece di 129€. Stiamo parlando del 36% di sconto! Una vera e propria goduria.

Tra l’altro, grazie alla tua iscrizione Prime, non solo hai accesso a questo prezzaccio, ma hai anche la consegna gratuita e veloce direttamente a casa tua. Questa super offerta sta andando a ruba e potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo ti consigliamo di essere veloce a confermare questo ordine.

Gli Apple AirTag sono dispositivi fantastici in grado di localizzare con precisione gli oggetti a cui sono agganciati. Sfruttando la vasta rete dei dispositivi Apple, riescono a essere molto pratici e semplici da usare. Grazie alla funzione “Posizione precisa” dell’iPhone, se è vicino, puoi essere guidato esattamente verso l’oggetto con indicazioni di direzione e distanza.

4 Apple AirTag a prezzo spettacolare

Il Black Friday di Amazon non scherza proprio. Oggi 4 Apple AirTag sono tuoi a soli 82,89€! Si tratta di un’occasione imperdibile per avere tutto sotto controllo quando sei in viaggio o anche a casa se sei solito perdere alcuni oggetti come chiavi o portafoglio. I benefici derivanti dall’utilizzo di questi dispositivi sono davvero tanti.

Vivi la vita con tranquillità e sicurezza. Infatti, grazie a loro puoi ritrovare facilmente oggetti smarriti. Inoltre, puoi anche impostare le notifiche che ti avviseranno quando ti allontani dall’oggetto, evitando così di dimenticarlo. Inoltre, offrono maggiore sicurezza per gli oggetti di valore come strumenti musicali, computer e altro.

Gli Apple AirTag si configurano in pochi secondi avvicinandone uno all’iPhone. Si integrano perfettamente con l’app “Dov’è” che hai già sul tuo dispositivo Apple. Inoltre, grazie alla batteria sostituibile facilmente, hai un anno di autonomia. Grazie al loro design compatto e resistente all’acqua puoi usarli senza preoccupazioni. Acquista la confezione da 4 pezzi a soli 82,89€, invece di 129€.