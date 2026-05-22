4 offerte firmate Samsung su Amazon a prezzo regalo

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Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S27DG502), Flat, 27″, 2560×1440 (QHD), IPS, 180Hz, 1 ms, AMD FreeSync, Adaptive Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free a soli 189,99 euro, anche tasso zero!
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Samsung Galaxy S25 Edge, Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.7” QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 3.900 mAh, Titanium Silver [Versione italiana] a soli 757,47 euro!
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Samsung Vision AI Smart TV 77” QE77S90FAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen3 Processor & 4K AI Upscaling, Motion Xcelerator 144 Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Edizione speciale PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2025 a soli 1799 euro, anche tasso zero con Cofidis!
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Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless, Cuffie ergonomiche con luce LED, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Fi, Batteria a lunga durata, IP57, Silver 2025 [Versione Italiana] a soli 179 euro, anche a tasso zero!
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