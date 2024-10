48% di sconto+3 mesi gratis per il piano annuale di ExpressVPN

Ai tanti buoni motivi per scegliere ExpressVPN se ne aggiunge oggi un altro: la nuova super offerta in corso. È quella che propone uno sconto del 48% e 3 mesi gratis a chi sceglie l’abbonamento annuale. Approfittane subito, per ottenere l’accesso completo alle molte funzionalità del servizio, con un notevole risparmio.

ExpressVPN, super offerta: -48% e 3 mesi gratis

A comporre la Virtual Private Network globale sono centinaia di server in 105 paesi del mondo. Potrai così sceglierne uno a tuo piacimento, effettuare la connessione e navigare con un indirizzo IP localizzato, ad esempio, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Brasile oppure in Giappone. Questo senza alcun compromesso in termini di velocità, con l’impiego di una crittografia avanzata per proteggere i tuoi dati e con il supporto ai protocolli di ultima generazione. Avrai inoltre la possibilità di configurare la VPN su un massimo di 8 dispositivi in contemporanea, scegliendo quelli che preferisci tra smartphone, tablet, computer, televisori e persino router. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per tutte le altre informazioni.

Ricapitolando, lo sconto del 48% proposto oggi ti permette di accedere senza limitazioni a tutte le funzionalità della VPN al prezzo mensile di soli 6,67 euro scegliendo la formula annuale (invece di 12,95 euro come da listino). Inoltre, riceverai 3 mesi gratis, così da andare avanti fino a inizio 2026 senza doverci più pensare. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, di debito, PayPal e persino con le criptovalute.

Non è tutto: con l’attivazione dell’abbonamento a ExpressVPN puoi contare anche sul rimborso garantito entro 30 giorni. Vale a dire che, nel caso in cui il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, potrai chiedere la restituzione dell’intera somma spesa. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.