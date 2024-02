5 criptovalute DeFi con lauti premi di staking

Considerata una capitalizzazione di mercato di 2 bilioni di dollari, le criptovalute stanno attirando l’attenzione di tutto il mondo grazie alle loro prestazioni rialziste degli ultimi mesi. Il settore ha registrato guadagni significativi in seguito all’introduzione dei fondi exchange-traded di criptovalute negli Stati Uniti.

Il mese scorso, 11 ETF su BTC hanno raggiunto i mercati statunitensi con afflussi record e il fermento intorno a questi strumenti non accenna a diminuire. Anche se ci sono ancora discussioni riguardo agli aspetti legali degli ETF su BTC, gli analisti ritengono che l’entusiasmo intorno a questi strumenti non si esaurirà presto.

Un altro motivo per cui il settore ha registrato guadagni massicci è la popolarità delle ricompense per lo staking. Le criptovalute che offrono servizi di staking sono buone criptovalute da acquistare perché aiutano le persone a guadagnare un reddito passivo mentre loro fanno tutto il lavoro pesante. Il servizio è offerto esclusivamente su piattaforme decentralizzate che utilizzano il protocollo di consenso proof-of-stake.

Attraverso lo staking, gli asset vengono bloccati all’interno delle pool di liquidità della piattaforma. Mantenendo i livelli di liquidità, gli asset in staking contribuiscono alla crescita della blockchain. I proprietari degli asset guadagnano ricompense in criptovalute per tutto il tempo in cui i token vengono puntati. Tutto ciò che si deve fare per ottenere le ricompense dello staking è detenere una criptovaluta.

Se guardi le statistiche di mercato, molte delle principali criptovalute offrono premi di staking popolari. Tra queste criptovalute ci sono piattaforme adatte agli sviluppatori come Polygon (MATIC), Solana (SOL) e Cardano (ADA) e quelle che si rivolgono al business come Cosmos (ATOM) e InQubeta (QUBE).

1. InQubeta: guidare le startup AI verso nuovi traguardi

InQubeta è una piattaforma basata su Ethereum progettata per aiutare le startup ad affrontare le sfide della crescita lavorando con l’intelligenza artificiale (AI). La piattaforma assiste le imprese in erba nella ricerca di investitori, mentori per la guida, soluzioni di brand outreach e supporto al marketing.

Per gli utenti di criptovalute è una piattaforma accessibile che permette di investire in progetti di startup molto prima del loro lancio. Al fine di usufruire di questi servizi, le persone devono ottenere la criptovaluta nativa di InQubeta, il token QUBE.

La criptovaluta ha una fornitura di 1,5 miliardi e più della metà sarà messa in vendita agli acquirenti interessati. Il resto sarà utilizzato per la gestione della piattaforma e per pagare il marketing, i contributi degli sviluppatori, le spese legali e gli incentivi allo staking.

La sua ICO di criptovalute ha raccolto finora 9,9 milioni di dollari, risultando una delle prevendite più performanti dell’anno.

L’offerta più popolare di InQubeta è il suo servizio di staking. La piattaforma ha mantenuto una pool dedicata all’assegnazione di ricompense per lo staking, finanziate dalla riscossione delle tasse sulla catena. Più a lungo un token viene messo in staking con la piattaforma, più alto sarà il reddito passivo derivante dagli asset in staking.

Oltre ad essere una delle migliori ICO dell’anno, InQubeta ha conquistato gli utenti di criptovalute grazie alla sua struttura di governance decentralizzata. Qui i possessori di token sono responsabili delle decisioni riguardanti gli aggiornamenti del protocollo, l’introduzione di nuove funzionalità e il lancio di prodotti. Le proposte di modifica vengono messe ai voti e i possessori di token partecipano con i loro privilegi di voto. Ogni proposta viene implementata solo dopo l’approvazione della community.

Un’altra caratteristica impressionante del token QUBE è il suo modello deflazionistico in cui l’asset viene utilizzato per creare uno scudo contro la volatilità del mercato. Quando i mercati sono in controtendenza, fattori come l’inflazione possono ostacolare i rendimenti degli asset.

Per contrastare questo fenomeno, il modello deflazionistico limita la disponibilità del token sul mercato. Dato che gli acquirenti di criptovalute lottano per comprare QUBE, il suo prezzo rimane stabile anche quando altre categorie di asset perdono terreno a causa delle forze di mercato. Se l’offerta aumenta, i token in circolazione vengono prontamente distrutti bruciandoli.

Il meccanismo di burning dei token viene utilizzato anche per bruciare i token in eccesso raccolti come tasse per domare l’inflazione interna. Queste tasse vengono applicate quando i token di QUBE vengono acquistati o venduti.

Il team brucia l’1% dei proventi delle tasse per ridurre l’inflazione interna. Il resto viene utilizzato per mantenere la liquidità, sostenere le ricompense per lo staking e il marketing.

Il token QUBE è presente nell’elenco delle prevendite consigliate da molti esperti perché facilita l’investimento frazionario in progetti di startup. Il team di InQubeta seleziona accuratamente le startup verificando la corrispondenza tra i loro obiettivi e la visione della piattaforma per il settore dell’intelligenza artificiale. Dopo l’onboarding, le startup presentano agli investitori offerte che vengono tokenizzate come NFT.

Gli NFT appena coniati vengono venduti sul marketplace online di InQubeta. Questi NFT rappresentano progetti di AI e gli utenti di criptovalute possono confrontarli prima di prendere una decisione definitiva. Devono pagare questi NFT con token QUBE.

L’ecosistema di InQubeta offre una serie di servizi di business development che possono aumentare la crescita e il branding delle startup. Al fine di pianificare il loro percorso, le startup hanno bisogno del giusto tipo di guida. InQubeta può aiutarle a trovare mentori del settore dell’intelligenza artificiale che possano guidarle attraverso le varie sfide. Se le startup hanno problemi finanziari o contabili, InQubeta può aiutarle. Dispone di un team di consulenti finanziari che possono fornire loro soluzioni.

Data la mancanza di risorse, non sempre le startup riescono a far conoscere i loro progetti. Possono rendere più efficaci i loro sforzi di marketing collegandosi a un maggior numero di persone nella community di InQubeta. La community conta membri provenienti da diversi settori. Inoltre, la piattaforma offre anche un supporto sui social media alle startup.

2. Polygon lancerà il suo AggLayer il 23 febbraio

Polygon è un paradiso per gli sviluppatori che rende più accessibile la tecnologia zero-knowledge (zk). La rete basata su Ethereum consente agli sviluppatori di creare rollup ottimistici, blockchain, sidechain, dApp e catene specifiche per le app con prove ZK.

Il suo token nativo MATIC è tra i migliori altcoin e può essere utilizzato per lo staking, lo swapping e le integrazioni con i bridge, oltre che per varie transazioni.

Polygon offre una serie di soluzioni per la creazione di blockchain pubbliche. Uno degli strumenti più popolari è Polygon Miden, un rollup che utilizza l’esecuzione locale delle transazioni e l’archiviazione privata dei dati per facilitare la scalabilità.

La popolarità di Polygon oggi rivaleggia con quella di nuovi altcoin, mentre si avvicina la data di lancio del suo layer di aggregazione (AggLayer).

Polygon presenterà il suo AggLayer il 23 febbraio 2024, che porterà l’esperienza degli utenti e l’interoperabilità a un livello superiore nell’ecosistema Polygon. Il layer utilizza le prove ZK per ottimizzare la liquidità e supporta le transazioni senza intoppi tra le blockchain.

3. Dymension utilizzerà il protocollo IBC di Cosmos per le sue RollApps

Cosmos è una blockchain modulare che offre soluzioni per la distribuzione e la scalabilità delle interchain. È alimentata dal protocollo Inter-Blockchain Communication (IBC) e ha un token nativo chiamato ATOM. Il SDK di Cosmos è dotato di una vasta gamma di strumenti che abbassano i costi, riducono le tariffe del gas e aumentano la velocità della rete.

La piattaforma fornisce anche soluzioni per la manutenzione di smart contract e dApp. Il suo layer di smart contracts CosmWasm è basato sul linguaggio di programmazione Rust. Semplifica la distribuzione degli smart contract e l’implementazione degli aggiornamenti.

Acclamato come uno dei migliori altcoin del 2024, Cosmos è stato recentemente al centro delle cronache dopo che Dymension ha annunciato che avrebbe sfruttato il protocollo IBC per distribuire le sue RollApps, che sono rollup specifici per le app. L’integrazione standardizzerà i rollup mentre il protocollo IBC ne semplificherà la distribuzione.

4. L’exchange di criptovalute supportato da Solana raggiunge un volume di scambi pari a 1 miliardo di dollari

Solana è una piattaforma Web 3.0 dove gli sviluppatori possono trovare strumenti all’avanguardia per distribuire dApp ad alte prestazioni. Considerata una delle migliori criptovalute in cui investire, Solana ha molto da offrire anche in termini di risorse per gli sviluppatori.

Solana ha progettato una documentazione di facile utilizzo per la progettazione di dApp e NFT, per incoraggiare progetti innovativi su Solana e un centro di apprendimento per esplorare nuovi corsi e hackathon.

Il suo token nativo SOL è il mezzo di scambio ufficiale all’interno dell’ecosistema Solana. Le transazioni sono autenticate da una rete di nodi che funzionano in modo indipendente. Il meccanismo garantisce che i dati sulla catena siano al sicuro dalla censura.

Quello che molti non sanno di Solana è che ha un impatto netto di carbonio pari allo 0%. Il consumo energetico di ogni transazione SOL è pari a quello di una ricerca su Google.

L’impennata di popolarità di Solana arriva in un momento in cui l’azienda sta dando un impatto globale con le sue partnership e le sue iniziative. Recentemente, lo scambio di criptovalute Backpack, basato su Solana, ha raggiunto un volume di scambi pari a 1 miliardo di dollari nella sua preseason beta.

L’exchange ha annunciato questo risultato in un post su X il 18 febbraio. 2024. La beta pre-stagionale di Backpack è stata presentata il 13 febbraio 2024. L’exchange determina i “ranghi” dei suoi utenti in base al loro volume di trading.

L’exchange di criptovalute nasce da un’idea del team di Mad Lads NFTs. L’exchange ha fatto passi da gigante grazie a USP come i tempi rapidi di cancellazione e inserimento degli ordini e le metriche di trading.

5. La reazione gioiosa del fondatore di Cardano Charles Hoskinson alla domanda degli staker

Alimentata dal protocollo Ouroboros, Cardano è una blockchain open-source che offre agli sviluppatori una serie di strumenti per la creazione di dApp. Il token nativo della piattaforma ADA viene utilizzato per tutte le transazioni sulla rete e può essere messo in staking.

Dato che Cardano elabora le transazioni in parallelo, è in grado di scalare a livello globale e offre un elevato throughput. Inoltre, le transazioni sono immutabili e recuperabili.

La blockchain pubblica incentiva i membri della community per le interazioni sulla catena. I titolari di ADA possono guadagnare ricompense in criptovalute operando come delegatori o operatori della pool di staking. Quando la pool di staking aumenta, le dimensioni della rete crescono di conseguenza.

La piattaforma è recentemente balzata agli onori della cronaca dopo che il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, ha mostrato il suo ottimismo nei confronti del token ADA in un tweet. Quando un utente di X ha chiesto a Hoskinson quali fossero le aspettative di un’eventuale espansione del tesoro, Hoskinson ha risposto con una gioiosa GIF animata.

Conclusione

Se vuoi sostenere il tuo reddito passivo con i premi di staking, queste cinque criptovalute sono tra le migliori piattaforme di proof-of-stake presenti oggi sul mercato. Sfruttando i loro servizi di staking, gli utenti di criptovalute possono far lavorare i loro asset per loro e diventare finanziariamente indipendenti.

Dato che questi token hanno un forte potenziale di crescita, le persone non devono preoccuparsi di quale criptovaluta acquistare oggi per il lungo termine. Questi asset possono generare guadagni passivi in modo duraturo anche attraverso le ricompense di staking.

Al fine di proteggere questi guadagni e la privacy dei loro utenti, queste criptovalute dispongono di solidi sistemi di sicurezza che sono stati esaminati da alcune delle migliori società di revisione blockchain del mondo.

Sebbene il mercato delle criptovalute sia uno spazio redditizio, le persone dovrebbero sempre essere caute e non prendere decisioni affrettate. È consigliabile fare una ricerca approfondita sulle criptovalute per conoscere i potenziali rischi.

