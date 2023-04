Le 5 migliori app Android per il fotoritocco

Modificare le fotografie scattate con una macchina fotografica, o anche con uno smartphone, è essenziale per raggiungere i migliori risultati possibili. Non si parla solo della rimozione di brufoli, di persone, oggetti o altre imperfezioni, ma anche dell’aggiustamento dei colori, delle luci e di ulteriori dettagli che potrebbero rovinare la buona riuscita di uno scatto. I professionisti spesso si affidano a Photoshop, Lightroom o alternative di vario genere – come Photopea – quando hanno accesso a un computer, ma non si tratta per forza delle uniche soluzioni possibili.

Anche uno smartphone Android, difatti, può consentire l’accesso ad applicazioni sufficientemente avanzate al fine di accedere a molte funzionalità di fotoritocco. Vediamo, pertanto, le 5 migliori app Android per modificare fotografie.

Snapseed

Una delle soluzioni più facilmente accessibili e utilizzabili è Snapseed, applicazione offerta proprio da Google che consente di modificare a costo zero qualsiasi fotografia, accedendo a una moltitudine di strumenti come l’applicazione di testi, la correzione di difetti, l’aggiustamento dei colori, vignette o l’aumento della nitidezza. Se una modifica da voi applicata non vi piace, poi, potete sempre tornare indietro.

Compatibile con file JPG e RAW, Snapseed permette di regolare qualsiasi effetto con massima precisione, senza troppe difficoltà. La sua bellezza consiste proprio nella disponibilità di strumenti avanzati senza la necessità di pagare nemmeno un centesimo. Insomma, si tratta di un’assoluta certezza per aspiranti fotografi, content creator, appassionati di Instagram e non solo.

Canva

Se il vostro obiettivo non è quello di modificare le fotografie, bensì immagini da aggiungere al curriculum, sul profilo Instagram aziendale o su social network per conto di realtà commerciali e professionisti, Canva è la soluzione perfetta per voi. Fermo restando che in essa non mancano comunque strumenti per l’editing delle foto, dalla gestione della saturazione all’aggiunta di scritte, il kit di funzionalità più completo lo mostra principalmente durante la creazione di post per i social media, biglietti d’auguri o qualsiasi altro contenuto più correlato alla progettazione grafica.

Volete inserire qualche presentazione su Facebook, LinkedIn, o vi serve una rapida modifica a una foto da inserire in un video TikTok o in un Instagram Reel? Affidatevi a Canva, e non resterete affatto delusi. Peraltro, questa applicazione può essere utilizzata da una singola persona o da un team di persone con il medesimo account.

Al contrario di Snapseed, però, per accedere alle funzionalità premium è necessario pagare un abbonamento dal prezzo minimo pari a 11,99 euro al mese, con massimo pari a 109,99 euro per un anno.

Adobe Lightroom e Photoshop Express

Il duo vincente è quello composto da Adobe Lightroom e Photoshop Express, servizi dei quali i fotografi professionisti e amatoriali non possono fare a meno. Da un lato, Photoshop Express permette di dare sfogo alla propria creatività grazie a un editor dal funzionamento alquanto semplice e con una gamma di feature degna di nota. Che si tratti della rimozione di uno sfondo o del semplice taglio delle immagini, resterete soddisfatti.

Dall’altro lato, Adobe Lightroom offre strumenti intuitivi per il foto ritocco e l’editing video, come i cursori per modificare foto e applicare filtri foto ed effetti foto, e utilizza set di effetti predefiniti – scaricabili anche da Internet – per aggiungere rapidamente regolazioni uniche che danno più vita alle immagini.

Anche in questi casi, l’abbonamento Premium con la sincronizzazione al resto del pacchetto Adobe su PC e altri device è costoso ma importante, specie se si è professionisti del settore.

Pixlr

Pixlr è un editor di foto gratuito con oltre 2 milioni di combinazioni di effetti a disposizione, e con migliaia di funzionalità e utility per dare un tocco personale a tutti i propri scatti. Volete semplicemente ridimensionare una immagine, o volete realizzare un meraviglioso collage? Pixlr include tutto ciò che vi serve e, per giunta, include un’opzione di condivisione rapida del risultato finale tramite Instagram, Facebook, altri social network o, banalmente, via messaggio o e-mail.

Anche Pixlr gode di funzionalità premium accessibili previo completamento di determinati acquisti in-app. Ciononostante, già nella sua versione gratuita – scaricata comunque oltre 50 milioni di volte – è una certezza se vi bastano feature essenziali per personalizzare le vostre foto preferite.

PicsArt

Scaricata oltre un miliardo di volte, PicsArt è una delle soluzioni preferite dagli utenti di tutto il mondo grazie ai suoi strumenti di editing sia per fotografie che per video. Che si tratti della creazione di collage, della rimozione dello sfondo o dell’applicazione di filtri retro come VHS e Y2K, PicsArt è un editor all-in-one che eleva le fotografie al livello successivo, specialmente se siete content creator.

Al suo interno si trovano oltre 60 milioni di adesivi personalizzati da aggiungere alle immagini, oltre a uno strumento Crea Storie appositamente realizzato per promuovere video di alta qualità su Instagram con modelli di storie pre-costruiti. Infine, non mancano effetti fotografici e strumenti di disegno professionali.

Volete ancora più opzioni? Grazie a PicsArt Gold potete accedere a nuovi contenuti esclusivi continuamente, per un’esperienza di editing completa e senza pubblicità.