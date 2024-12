5 estensioni AI per Chrome per fare di più e in meno tempo

Bisogna ammetterlo, a volte è facile perdersi nel labirinto delle schede aperte sul proprio browser. È un attimo ritrovarsi con decine di finestre aperte, senza sapere più dove mettere mano. Ma niente paura, le estensioni di Chrome sono qui per salvarci la vita.

Le estensioni AI di Chrome permettono di aggiungere funzionalità specifiche ai browser. È come avere un assistente personale sempre pronto a semplificare i compiti più noiosi. Ad esempio, ci sono estensioni per riassumere i PDF o scrivere email.

Come scegliere l’estensione AI perfetta

Ovviamente, non tutte le estensioni sono uguali. Ognuno di noi ha esigenze diverse in base al proprio lavoro e alle proprie abitudini online. Quindi, come trovare l’estensione AI che fa al caso proprio?

Innanzitutto, bisogna pensare alle attività che si svolgono più spesso. A un project manager sempre alle prese con scadenze e task da assegnare farà sicuramente comodo un’estensione che aiuta a gestire i progetti e a prendere appunti in modo efficiente. Per uno sviluppatore che passa ore a scrivere codice può essere più utile un’estensione con strumenti AI specifici per la programmazione.

Una buona estensione AI dovrebbe avere tre caratteristiche:

Capacità di elaborare il linguaggio naturale: deve capire i prompt, alias le richieste , e rispondere in modo pertinente;

, e rispondere in modo pertinente; Chat box contestuali: permettono di interagire con l’AI da qualsiasi pagina web, senza dover interrompere quello che si sta facendo;

Velocità e fluidità: non deve rallentare il browser o fa perdere tempo invece di farlo risparmiare.

La top 5 delle estensioni AI di Chrome gratis

E ora, il momento più atteso: la selezione delle 5 migliori estensioni AI di Chrome per la produttività suddivise per categoria.

1. Perplexity AI – Companion

Perplexity AI Companion fornisce risposte puntuali alle proprie domande durante la navigazione. Filtra i contenuti irrilevanti e mette in evidenza le informazioni più utili, rendendo la ricerca e la navigazione sul web un gioco da ragazzi. È perfetta per i lavori accademici, per un rapido controllo dei fatti o anche per le ricerche casuali.

Per fare qualche esempio, immaginiamo di dover scrivere un saggio per l’università su un argomento che si conosce poco. Invece di perdere ore a scandagliare pagine su pagine alla ricerca delle informazioni giuste, basta semplicemente chiedere all’assistente. Sarà lui a setacciare il web per noi, fornendo subito i dati più rilevanti e affidabili.

Oppure, mentre si naviga distrattamente tra una pagina e l’altra, ci viene in mente un dubbio? Anziché aprire una nuova scheda e fare una ricerca tradizionale, basta porre la domanda direttamente nella chat dell’assistente. In un istante si avrà la risposta, senza nemmeno interrompere quello che si sta facendo in quel momento.

2. PDF.ai – Ultimate ChatPDF extension

PDF.ai – Ultimate ChatPDF extension consente di interagire con i documenti PDF. È possibile cercare, annotare o persino porre domande direttamente sul contenuto dei PDF, risparmiando ore di lettura. Ideale per studenti e professionisti che gestiscono documenti di grandi dimensioni.

Immaginiamo di dover preparare una presentazione sul cambiamento climatico basandoci su un rapporto dell’ONU di 20-30 pagine. Prima, per trovare i dati e le citazioni più rilevanti, avremmo dovuto leggere l’intero documento. Ora invece si può semplicemente caricare il PDF nell’estensione e fare domande specifiche come “Qual è la causa principale del riscaldamento globale identificata nel rapporto?” oppure “Trova la citazione più significativa sul legame tra emissioni di CO2 ed eventi meteo estremi“.

In pochi secondi l’intelligenza artificiale analizzerà il testo per te, risparmiandoci ore di lettura e ricerca manuale. Oppure, se si deve rivedere il contratto con un nuovo cliente, si può utilizzare l’estensione per fare domande puntuali e avere subito chiari tutti i dettagli, senza temere di perdersi informazioni importanti.

3. Compose AI: AI-powered Writing Tool

Compose AI: AI-powered Writing Tool trasforma il processo di scrittura generando suggerimenti di testo basati sul contesto. Dalle e-mail alle relazioni, questa estensione riduce notevolmente i tempi di scrittura. Si integra perfettamente in piattaforme come Gmail e Google Documenti.

Può capitare a tutti di brancolare nel buio quando si tratta di mettere nero su bianco le proprie idee. Ma Compose AI aiuta a superare brillantemente la sindrome da pagina bianca. Immaginiamo di dover scrivere un’email importante al capo: è sufficiente descrivere brevemente l’intento del messaggio e Compose genererà un testo professionale e convincente, che non si dovrà far altro che perfezionare e inviare.

Oppure, si deve stilare il report annuale per i clienti, ci si può affidare all’AI per creare una prima bozza solida e coerente. Poi sarà sufficiente limare i dettagli e aggiungere esempi concreti basati sulla propria esperienza. In questo modo, anche scrivere testi complessi sarà molto più semplice e veloce.

4. YoutubeDigest: riassumere utilizzando ChatGPT

YoutubeDigest utilizza ChatGPT per generare riassunti concisi dei contenuti di YouTube, assicurandovi di cogliere i concetti chiave in pochissimo tempo. È ideale per video didattici, tutorial o recensioni di prodotti.

Ad esempio, se si deve imparare a usare un nuovo software per lavoro, una volta trovato su YouTube un video tutorial interessante, si può far elaborare il video all’AI e in pochi minuti si avrà un riassunto dettagliato delle funzioni chiave e dei passaggi principali. Così ci si potrà mettere subito alla prova senza perdere tempo!

Oppure, se segui corsi di aggiornamento online, si possono utilizzare i riassunti dell’AI per fissare i concetti fondamentali, invece di dover rivedere le lunghe lezioni. E per lo shopping intelligente, ci si può far consigliare su quale prodotto acquistare grazie a sintesi rapide delle recensioni.

5. Walles.AI – Free AI Copilot

Walles.AI – Free AI Copilot funge da assistente tuttofare per le attività online. Dalla generazione di testi e riassunti di articoli all’organizzazione di attività, si adatta alle proprie esigenze e fornisce soluzioni intelligenti al volo.

Immaginiamo di dover preparare un report aziendale ma di essere a corto di tempo. Si può chiedere a Walles di generare una prima bozza, che si dovrà solo rifinire con i dati reali. Oppure, se si deve tenere una presentazione ma non si hanno idee chiare su come organizzarla, l’AI può consigliare la struttura migliore.

Anche per le attività di tutti i giorni, può essere indispensabile: è in grado di creare elenchi delle cose da fare in base alle proprie istruzioni e di promemoria per gli appuntamenti, così da gestire al meglio il tempo. E quando si naviga sul web e ci si imbatte in articoli interessanti ma troppo lunghi, si può contare su Walles.AI per ottenere riassunti velocemente e cogliere l’essenziale in pochi minuti.