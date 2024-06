5 modi per accedere gratuitamente a GPT-4

ChatGPT, riconosciuto come il leader indiscusso tra i chatbot per l’accesso all’intelligenza artificiale, offre una gamma di funzionalità in continua evoluzione. L’abbonamento a ChatGPT Plus amplifica ulteriormente queste potenzialità, rendendo l’esperienza notevolmente superiore. Tuttavia, non tutti sono disposti a sottoscrivere un abbonamento mensile a pagamento per sfruttare tutte le funzionalità di uno dei modelli di linguaggio più popolari e capaci, come GPT-4 di OpenAI. Questo non significa che non si possa usufruire di una parte di queste funzionalità gratuitamente. Infatti, esistono altri modi che permettono di accedere a GPT-4 gratuitamente in modo semplice e pratico. Ecco come fare.

Microsoft Copilot la soluzione numero uno per accedere a GPT-4

Microsoft Copilot è sicuramente una delle soluzioni più diffuse e conosciute per accedere a GPT-4. Essendo una delle prime aziende a collaborare direttamente con OpenAI, Microsoft ha permesso agli utenti di sperimentare gratuitamente GPT-4. Inizialmente, il supporto per utilizzare GPT-4 sul browser Microsoft Edge era fornito da Bing Chat, che offriva agli utenti la possibilità di accedere comodamente a GPT-4 con un limite di 300 chat al giorno.

Tuttavia, dopo la rivoluzione del chatbot del 1 dicembre 2023, Bing Chat è stato rinominato in Microsoft Copilot. Ma il cambiamento non è stato di certo solo nel nome, tra le altre novità sono state anche tolte le limitazioni precedenti, come il limite di 300 chat al giorno. Inoltre, Copilot è stato integrato con nuovi servizi Microsoft, rendendo l’intelligenza artificiale e le potenzialità di GPT-4 ancora più accessibili e fruibili.

Oltre alla possibilità di utilizzare gratuitamente GPT-4, accedendo a Copilot di Microsoft, è possibile anche sfruttare Image Creator from Microsoft Designer, lo strumento di generazione di immagini da conversazioni di testo che sfrutta DALL-E 3 di OpenAI. Infatti, con Copilot è possibile, oltre il testo, ottenere immagini interessanti per stimolare la propria creatività.

È però importante sottolineare che, nonostante Copilot e gli altri strumenti siano un’alternativa valida per utilizzare gratuitamente GPT-4, l’abbonamento a ChatGPT Plus rimane la scelta numero 1 per ottenere l’intera gamma di funzionalità senza alcun tipo di limite. Sicuramente, tutte le alternative gratuite sono una scorciatoia interessante per accedere a GPT-4, se pur con limitazioni.

Gratis GPT-4 (o quasi) su ChatGPT

ChatGPT offre sia un accesso gratuito, semplicemente accedendo con le proprie credenziali, sia un abbonamento a pagamento come anticipato precedentemente, ChatGPT Plus. Potrebbe sembrare strano e creare confusione, ma esiste una soluzione per accedere gratuitamente a qualcosa di simile a GPT-4 proprio da ChatGPT.

Questo può creare confusione, ma in un certo senso è possibile accedere a nuove funzionalità nella versione gratuita (in forma limitata) di GPT-4o, il modello di intelligenza artificiale di OpenAI presentato il 13 maggio 2024. Tuttavia, anche in questo caso, l’accesso non è completo, limite non presente se ci si abbona a ChatGPT Plus. In particolare, per le funzioni più innovative dell’evoluzione di GPT-4o, ci sono delle limitazioni a livello di richieste. Infatti, per gli utenti gratuiti è possibile inviare circa 16 messaggi in un periodo di tre ore e non è possibile creare nessun tipo di immagine. Una volta superato questo limite, non sarà più possibile accedere a GPT-4o per il resto della giornata.

Nonostante queste limitazioni, è possibile ottenere altre funzionalità con l’accesso gratuito a GPT-4o, come ricerche e domande sulla navigazione Web, analisi dei dati, analisi delle immagini e un ampio supporto di file. Sebbene l’abbonamento a ChatGPT Plus sia l’unica possibilità per ottenere le funzioni complete senza limitazioni giornaliere per GPT-4 e le altre evoluzioni.

Perplexity.ai l’alternativa a Copilot

Oltre alle opzioni più conosciute e utilizzate, come Microsoft Copilot e la nuova versione di GPT-4o per ChatGPT, che offrono l’accesso a GPT-4 e varianti simili, esiste anche la possibilità di utilizzare Perplexity.ai per un accesso gratuito a GPT-4.

Tuttavia, è importante fare una precisazione: questo strumento non indica specificamente l’utilizzo di GPT-4, ma richiede l’uso di una modalità specifica, la modalità “Copilot”. Questa modalità deve essere attivata per accedere a GPT-4 in forma limitata, specificamente 5 domande ogni quattro ore. Ricordando, però, che queste sono alternative gratuite e, come tali, presentano delle limitazioni rispetto all’abbonamento a pagamento di ChatGPT Plus.

Merlin: GPT-4 gratis

Non è affatto finita qui. Tentare di accedere a GPT-4 gratuitamente non è un’impresa così ardua come potrebbe sembrare. Infatti, è possibile trovare GPT-4 anche su Merlin, un’estensione del browser Chrome che fornisce l’accesso a GPT-4 gratuitamente, sebbene con un limite di query giornaliere.

Come si può facilmente notare, le limitazioni saranno presenti su qualsiasi strumento o chatbot che si utilizza per sfruttare GPT-4. In particolare, la versione gratuita di Merlin offre circa tre domande a GPT-4 al giorno, con la possibilità di accedere al web per le richieste effettuate. Tuttavia, è importante prestare attenzione al fatto che in questo caso il numero di domande disponibili potrebbe diminuire.

Alternative a pagamento per accedere a GPT-4 ed un Extra

L’accesso gratuito a GPT-4 era inizialmente disponibile su diverse piattaforme ma, nel tempo, molte di queste hanno limitato tale accesso alle loro versioni a pagamento. Sebbene l’interesse principale degli utenti sia quello di sperimentare GPT-4 gratuitamente, esistono alternative a pagamento che offrono funzionalità paragonabili a un abbonamento a ChatGPT Plus come Poe, Quora, Ora, Forefront e Nat.dev.

Se l’opzione di pagare per accedere a GPT-4 non è praticabile, l’ultima piattaforma che offre l’accesso gratuito a GPT-4 è Hugging Face. Questo sito web open source, dedicato all’apprendimento automatico e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, vanta una comunità di migliaia di sviluppatori che collaborano per creare strumenti innovativi. Tuttavia, l’esperienza di utilizzo di Hugging Face per accedere a GPT-4 potrebbe non essere sempre ottimale o intuitiva.

Nonostante la presenza di diversi “Hugging Face Spaces” che sembrano offrire l’accesso a GPT-4, i risultati possono lasciare a desiderare, con risposte lente e limiti significativi nell’utilizzo. In conclusione, al momento, la scelta più consigliata per accedere gratuitamente a GPT-4 è Microsoft Copilot.