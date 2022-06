5 motivi per cui le piccole imprese vanno difese dagli attacchi informatici

I piccoli imprenditori di solito credono che le piccole imprese non siano bersagli molto interessanti per gli hacker.

D’altro canto, una grande azienda può essere una fonte di guadagni e vantaggi maggiore rispetto a una piccola attività imprenditoriale. Ma non è sempre così.

La scarsezza di budget impegnato nella sicurezza infatti, rende comunque le piccole imprese una preda appetibile per i pirati informatici in erba. Proprio per questo motivo, come dimostrato dagli annunci presenti sul dark web, sono proprio le attività di modeste dimensioni a risultare più facilmente attaccabili.

Il secondo punto riguarda una forma d’attacco ben nota come il phishing. Questo fenomeno infatti, va a colpire in maniera equa sia grandi che piccole imprese, senza particolari.

Passando oltre, anche i malware che vanno ad attaccare servizi bancari online e piattaforme di pagamento digitale vengono colpiti a prescindere dall’importanza e dal giro d’affari dell’ignara vittima. Anzi: sotto questo punto di vista, tra comuni cittadini e grandi aziende vi è una differenza pressoché nulla.

Anche le piccole imprese sono nel mirino degli hacker

Anche attacchi, come l’ormai storico WannaCry, rappresentano una minaccia per chi ha attività di dimensioni ridotte. Questo tipo di manaccia diffonde malware su rete locale: basta infettare un dispositivo domestico e a risentirne può essere anche tutta la struttura legata all’impresa.

Un’altra possibile minaccia è costituita dagli attacchi alla catena di approvvigionamento. Si tratta di pacchetti dannosi che, distribuiti dai produttori di software involontariamente, possono raggiungere pressoché qualunque tipo di utente.

In tal senso, ha fatto scalpore qualche tempo fa un programma di reportistica bancaria che è stato usato per diffondere un malware. Questo ha colpito indistintamente piccoli e grandi imprenditori.

In questo contesto così pericoloso, adottare soluzioni come Norton 360 Premium può offrire certezze e la possibilità di vivere il web senza stress. A rendere questo antivirus così interessante poi, vi sono anche i recenti sconti: con la riduzione del prezzo del 42% infatti, è possibile ottenere un anno di protezione spendendo solo 59,99 euro.

