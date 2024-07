5 motivi per cui SelfyConto è il conto giusto per gli studenti

SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle migliori opzioni per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. In questo momento, in particolare, la proposta di Banca Mediolanum rappresenta il conto giusto per gli studenti, grazie a un’offerta bancaria completa e vantaggiosa. Il conto è disponibile con canone zero, prelievi e bonifici gratis oltre che con la possibilità di richiedere la carta di credito con un costo di 1 euro al mese. Per aprire il conto basta visitare il sito di Banca Mediolanum.

5 motivi per scegliere SelfyConto

Ci sono almeno 5 motivi per cui SelfyConto è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un conto per giovani. Ecco perché conviene sceglierlo:

il canone è zero (invece di 3,75 euro al mese) per tutti i clienti Under 30

(invece di 3,75 euro al mese) per tutti i clienti Under 30 ci sono i prelievi gratis in tutta l’area eur o con carta di debito (a canone zero), utilizzabile anche per pagamenti senza commissione (anche con wallet digitali)

o con carta di debito (a canone zero), utilizzabile anche per pagamenti senza commissione (anche con wallet digitali) è possibile richiedere la c arta di credito con un costo di 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro

con un costo di e un plafond di 1.500 euro i bonifici ordinari sono senza commissioni

è possibile sfruttare la promo porta un amico, dopo aver aperto il conto, è ottenere un prodotto Apple in regalo (Apple Watch SE 2, iPad 10 oppure iPhone 15) in base al numero di amici invitati che passa a Banca Mediolanum

SelfyConto, quindi, è un conto completo, ricco di vantaggi e disponibile a zero spese per gli studenti Under 30 che possono, quindi, sfruttare un conto davvero vantaggioso e privo di costi. Grazie alla promozione in corso, la scelta del conto diventa molto più facile, garantendo agli studenti la possibilità di accedere a un prodotto bancario completo.

Per aprire SelfyConto basta seguire la procedura online qui di sotto.L’apertura è facilitata anche dalla possibilità di effettuare l’identificazione con SPID.