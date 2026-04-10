 5 offerte eBay che vale la pena acquistare adesso
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

5 offerte eBay che vale la pena acquistare adesso

Abbiamo scoperto cinque offerte su eBay che vale la pena acquistare adesso grazie ai coupon disponibili per risparmiare ancora di più.
5 offerte eBay che vale la pena acquistare adesso
Tecnologia
Abbiamo scoperto cinque offerte su eBay che vale la pena acquistare adesso grazie ai coupon disponibili per risparmiare ancora di più.

Su eBay sono disponibili 5 offerte che vale la pena acquistare adesso grazie ai coupon disponibili. Infatti, i codici sconto attuabili alla pagina del pagamento permettono di ottenere un interessante extra sconto sul prezzo giù in promozione potendo così risparmiare fino a un massimo di 100 o 45 euro extra in base al voucher utilizzato. Niente male vero? Ma non è tutto. Infatti, con PayPal o Klarna puoi decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 12GB 512GB 120Hz 200MP 6500mAh 100W NFC EU a soli € 343,20 con XIAOMIDAYS26!

xiaomi-redmi-note-15-pro-plus

XIAOMI 17 5G 512GB DUAL SIM DISPLAY 6.3″ 12GB RAM ANDROID EU ICE BLUE TIM a soli € 795,12 con APR26!

{title}

SAMSUNG S25 ULTRA S938B 5G 256GB DUAL SIM 12GB RAM EU TITANIUM SILVER BLUE a soli € 855,25 con APR26!

{title}

Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Origin | Nuovo a soli € 379,05 con APR26!

{title}

Outsunny Barbecue a Gas a Rotelle con Fornello, Tavolino e Armadietto Nero a soli € 284,95 con APR26!

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

4 offerte LEGO su Amazon a prezzo stracciato

4 offerte LEGO su Amazon a prezzo stracciato
Samsung Galaxy S25 Ultra: zero rinunce, solo il meglio ora in offerta su eBay

Samsung Galaxy S25 Ultra: zero rinunce, solo il meglio ora in offerta su eBay
Prezzo speciale per il monitor LG da 29

Prezzo speciale per il monitor LG da 29" (21:9), IPS e refresh rate a 100Hz
Xiaomi Redmi Watch 5: a 74€ è un vero REGALO da Amazon

Xiaomi Redmi Watch 5: a 74€ è un vero REGALO da Amazon
4 offerte LEGO su Amazon a prezzo stracciato

4 offerte LEGO su Amazon a prezzo stracciato
Samsung Galaxy S25 Ultra: zero rinunce, solo il meglio ora in offerta su eBay

Samsung Galaxy S25 Ultra: zero rinunce, solo il meglio ora in offerta su eBay
Prezzo speciale per il monitor LG da 29

Prezzo speciale per il monitor LG da 29" (21:9), IPS e refresh rate a 100Hz
Xiaomi Redmi Watch 5: a 74€ è un vero REGALO da Amazon

Xiaomi Redmi Watch 5: a 74€ è un vero REGALO da Amazon
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
10 apr 2026
Link copiato negli appunti