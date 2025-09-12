Il 5 ottobre si accenderà un nuovo canale sul digitale terrestre

Secondo le ultime notizie, è arrivata la conferma che il 5 ottobre 2025 si accenderà un nuovo canale sulla piattaforma digitale terrestre. Un’ulteriore novità che arricchirà l’offerta di intrattenimento della piattaforma in tutta Italia. Infatti, questa novità sarà disponibile su scala nazionale per tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile con le nuove tecnologie di trasmissione.

Il protagonista che accenderà le programmazioni per la prima volta il prossimo mese è DISCOVERY, canale radiotelevisivo di proprietà di Warner Bros. Discovery. Sarà sintonizzabile gratuitamente alla LCN 37 del telecomando. Il suo arrivo sarà accompagnato da un evento speciale dedicato all’antico Egitto.

Infatti, domenica 5 ottobre alle 21:15 verranno trasmesse due programmazioni esclusive: “Ramses III: La Tomba dei Misteri” e “Il Mistero della Valle dei Re“. Dal giorno successivo verranno trasmesse le avventure della Guardia civil e La Febbre dell’Oro. Dall’8 ottobre Josh Gates intratterrà il pubblico con una serie di avventure in cui l’esploratore e conduttore accompagnerà il pubblico tra luoghi remoti e indagini archeologiche.

Sul digitale terrestre arriva DISCOVERY

Tanta attesa quindi per l’arrivo di DISCOVERY sulla piattaforma digitale terrestre al canale 37 dal 5 ottobre 2025.

“Il canale che da quasi mezzo secolo onora la sua missione di ispirare curiosità e meraviglia sul mondo, ampliando i confini della conoscenza, continua ad evolversi e da pay tv disponibile esclusivamente su abbonamento, nella prossima stagione si trasforma in un canale per tutti, ricchissimo di contenuti, con una nuova veste grafica e un’offerta premium per un pubblico più ampio“, si legge nel comunicato stampa ufficiale.

Inoltre, l’annuncio ha anche spiegato cosa verrà trasmesso sul nuovo canale del digitale terrestre: “Con una programmazione che mixa i preziosi capisaldi del genere factual che si sono diffusi in tutto il mondo attraverso i decenni – avventura, storia, natura, mistero, docu-reality – con nuove serie, Discovery Channel rappresenterà il brand più riconoscibile e identificativo a vocazione documentaristica dell’offerta free, con un linguaggio contemporaneo e un ricco palinsesto caratterizzato da una programmazione stimolante e pop, con centinaia di titoli iconici e produzioni unscripted“.