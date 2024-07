5 ragioni per cui un antivirus aziendale è ESSENZIALE alla tua piccola azienda

Una piccola azienda può sembrare l’ultimo bersaglio di un attacco informatico, ma in realtà le minacce digitali non fanno discriminazioni. Ecco le cinque ragioni per cui un antivirus aziendale come Bitdefender è assolutamente essenziale per proteggere la tua attività dai pirati della rete.

Piccola azienda: le 5 ragioni per cui dovresti avere un antivirus aziendale

Ecco 5 ragioni per le quali un antivirus come Bitdefender è essenziale per la tua PMI:

Protezione contro il phishing: s tiamo parlando di quegli odiosi tentativi di ingannarti con email fasulle e link truffaldini. I phishing sono aumentati in maniera esponenziale e un buon antivirus aziendale deve essere in grado di riconoscerli istantaneamente. Bitdefender scansiona tutte le pagine web che visiti, bloccando automaticamente quelle pericolose.

Sicurezza online e offline: che tu sia connesso a Internet oppure no, la tua PMI ha bisogno di protezione costante. I moderni antivirus aziendali offrono difese robustissime, sia per le attività online che offline. Bitdefender, per esempio, è leggerissimo sui sistemi operativi e non prosciuga la batteria neanche quando lavora duramente dietro le quinte.

Anonimato e privacy: ogni volta che entri in rete, lasci un'impronta digitale che può essere sfruttata dai cattivi. I migliori antivirus aziendali, come Bitdefender, non solo ti proteggono dalle minacce, ma promuovono anche il tuo anonimato, mantenendo al sicuro i tuoi dati personali e finanziari. Puoi fare online banking in pantofole senza preoccuparti che qualcuno stia spiando.

Aggiornamenti automatici: gli antivirus aziendali come Bitdefender si aggiornano automaticamente, mantenendoti sempre protetto contro le più recenti minacce digitali senza che tu debba alzare un dito.

Costo e convenienza: la sicurezza non deve costare una fortuna. E di certo, non deve costare più di quanto promette. Bitdefender offre piani a partire da 19,99€ all'anno, un piccolo prezzo da pagare per mantenere la tua PMI fuori dalla portata degli hacker. Puoi scegliere pacchetti che proteggono fino a 5 dispositivi contemporaneamente.

Non sottovalutare mai l’importanza di un buon antivirus aziendale. Proteggi la tua piccola azienda da ogni minaccia digitale e naviga in sicurezza tutti i giorni con Bitdefender.