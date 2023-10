5 siti per ridimensionare le GIF animate

Le GIF sono delle immagini animate che possono rendere più divertenti e dinamiche le comunicazioni online. Ma le GIF possono anche essere molto pesanti o di una dimensione non adeguata. Per ovviare al problema, esistono dei siti che permettono di ridimensionare le GIF online, senza dover scaricare o installare alcun programma. La piattaforma ridimensionano le GIF senza sacrificarne la qualità. Ecco i siti migliori per ridimensionare GIF e ottenere la dimensione perfetta.

Cosa sono le GIF

Le GIF animate sono immagini digitali che mostrano una sequenza di fotogrammi in rapida successione, creando l’effetto di un movimento o di una trasformazione. Le GIF vengono utilizzati per intensificare il senso di una conversazione, identificare un momento sui social o semplicemente come scambio divertente tra due persone.

Le GIF animate hanno la caratteristica di essere compresse, cioè di occupare poco spazio in memoria, e di supportare la trasparenza, cioè di poter essere sovrapposte ad altre immagini senza nasconderle. Le GIF animate sono molto usate su internet per creare animazioni divertenti, espressive o artistiche, spesso tratte da film, serie TV, cartoni animati o videogiochi

Come salvare una GIF

Per salvare una GIF sul proprio computer o sul proprio smartphone, ci sono diversi metodi possibili, a seconda della fonte da cui si vuole scaricare la GIF. Ad esempio, se si vuole salvare una GIF da un sito web, basta cliccare con il tasto destro del mouse sull’immagine e scegliere l’opzione “Salva immagine con nome” o “Salva immagine come”, e poi scegliere la cartella di destinazione e il nome del file. Invece, per salvare una GIF da una chat o da un social network, basta tenere premuto il dito sull’immagine e scegliere l’opzione “Salva immagine” o “Download immagine”, e poi verificare che la GIF sia stata salvata nella galleria del proprio dispositivo.

Anche nel caso in cui si desiderare una GIF da una app dedicata, basta aprire la GIF desiderata e toccare l’icona di condivisione, e poi scegliere l’opzione “Salva immagine” o “Download immagine”. In questo modo è possibile procedere con l’utilizzo dei servizi che permettono di ridimensionare, personalizzare o gestire le GIF.

ILoveIMG ridimensionare una GIF

ILoveIMG è un sito web gratuito che offre vari strumenti per creare e modificare le immagini online, tra cui uno per ridimensionare le GIF animate. Con ILoveIMG è possibile cambiare le dimensioni delle GIF in modo semplice e veloce, senza perdere la qualità e l’animazione. Per procedere con le modifiche è necessario caricare le GIF dal dispositivo, da Google Drive o da Dropbox, oppure semplicemente trascinando e rilasciando la GIF sulla pagina web.

ILoveIMG permette di scegliere di dimensione le GIF in pixel o in percentuale inserendo i valori per quanto riguarda l’altezza e la larghezza. Nello specifico in pixel può essere inserito qualsiasi valore per altezza e larghezza. In percentuale, sono disponibili solo tre opzioni: 25, 50 e 75%. Sul sito sono disponibile anche altre opzioni, come la modifica delle GIF, aggiungere una filigrana, ritagliare l’immagine o comprimere il file. Infine, per utilizzare l’immagine animata basterà scaricare la GIF ridimensionate sul dispositivo, e il gioco è fatto.

Gifgit tutti gli strumenti per gestire le GIF

Gifgit è un sito web gratuito che offre diversi strumenti online per l’elaborazione delle immagini animate, tra cui uno per il ridimensionamento delle GIF animate. Con Gifgit è possibile modificare la larghezza e l’altezza dell’immagine animate o ridimensionarla proporzionalmente. Infatti, per ritagliare l’immagine è possibile, caricare la GIF dal computer, oppure trascinarle e rilasciarle sulla pagina web, così da procedere con la modifica o il ritaglio.

Una volta caricata la GIF è necessario selezionare, “Edit”, a questo punto basterà muovere i cursori presenti sopra la GIF per scegliere come tagliarla, oppure inserire i paramenti nei rispettivi spazi dedicati. Nel caso in cui si preferisce procedere con una modifica più completa, Gifgit permette di personalizzare le GIF con l’aggiunta di effetti e di testo, nel menu in alto alla pagina.

Ezgif modifica GIF con le URL

Ezgif è un sito web che permette di modificare le GIF, nello specifico il sito più completo e versatile per le GIF animate. Infatti, nel sito è possibile ottimizzare le GIF per ridurne il peso e la dimensione, invertirle, sfumarle, sovrapporle e animarle. Nello specifico per ridimensionare la GIF è possibile inserire l’altezza, la larghezza o la percentuale desiderata.

Inoltre, permette di scegliere tra tre metodi di ridimensionamento, a seconda che si vuole dare priorità alla dimensione o alla qualità del file. C’è anche una sezione che offre opzioni per correggere le proporzioni. Inoltre, un’altra funzione comoda è pratica è quella di caricare GIF incollando l’URL. Per i più creativi è anche possibile trasformare le foto e convertire i video in GIF, tutto gratuitamente su Ezgif.

RedKetchup elaborazione e ridimensionamento delle GIF Animate

Un altro sito per ridimensionare le GIF è RedKetchup che offre diversi strumenti online per l’elaborazione delle immagini, tra cui uno per il ridimensionamento delle GIF animate. RedKetchup permette di cambiare le dimensioni delle GIF in modo gratuito e veloce. Basterà caricare la GIF dal computer, da Google Drive o da Dropbox, oppure puoi trascinarle e rilasciarle sulla pagina web. Per poi procedere con tutte le modifiche necessarie, come ritagliarle, ridimensionarle o crearne di proprie.

Convertire le GIF con Onlineconvertfree

Onlineconvertfree è un sito web gratuito che offre un convertitore di file online facile da usare, che permette di convertire vari tipi di file, tra cui le immagini.

Con Onlineconvertfree è possibile ridimensionare le GIF ma anche comprimerle a seconda dell’esigenza. Onlineconvertfree supporta più di 300 formati di file e offre una conversione veloce e di alta qualità. Per procedere, basta selezionare il file da convertire, scegliere il formato di destinazione e cliccare su “Converti”, il file può essere scaricato direttamente sul PC oppure inviato tramite email.