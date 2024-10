Fino a 5 TB: HDD esterni in sconto per la Festa di Prime (da 19€)

Con una capacità fino a 5 TB, i dischi fissi esterni della gamma UnionSine HD2510 sono in forte sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime. Scegli il taglio che fa per te e risparmia sull’unità che ti tornerà utile per archiviare documenti e contenuti di ogni tipo in tutta sicurezza, potendoli portare sempre con te.

UnionSine HD2510: tutti gli HDD esterni in offerta

Dal design curato e protetti da un case solido, sono perfetti per backup e storage. Sfruttano la tecnologia USB 3.0 per il trasferimento dati, così da ridurre le attese al minimo indispensabile, arrivando alla velocità di 120 MB/s in fase di lettura e a 103 MB/s durante la scrittura. Il cavo per il collegamento è incluso nella confezione. La compatibilità è assicurata con tutti i sistemi operativi e dispositivi (anche con le console da gioco PlayStation e Xbox). Se vuoi saperne di più a proposito di specifiche e altre caratteristiche, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Si parte da soli 19 euro per la versione da 250 GB, arrivando come già scritto in apertura fino a 5 GB. Ecco tutti i dischi fissi esterni della gamma UnionSine HD2510 in promozione sull’e-commerce.

Ultima occasione per approfittare della Festa delle Offerte Prime su Amazon, riservata agli iscritti Prime. L’evento finirà a mezzanotte. Attiva subito la tua prova gratuita di 30 giorni e i tanti vantaggi inclusi nella sottoscrizione, potrai eventualmente annullare il rinnovo prima della scadenza.