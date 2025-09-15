No, sui 50 euro non c'è disegnata la testa del diavolo

La Bulgaria sarà il 21esimo paese ad adottare la moneta unica europea, abbandonando il lev locale in circolazione fin dal 1881. Il passaggio avverrà tra pochi mesi, l’1 gennaio 2026. Come si può facilmente intuire, non tutti i cittadini stanno accogliendo con favore quello che, a conti fatti, rappresenta una svolta epocale e un cambiamento importante nella vita quotidiana. Tuttavia, da qui a sostenere che sulle banconote ci sia il diavolo, ce ne passa.

La testa del diavolo sulla banconota da 50 euro?

Eppure, è quanto sta accadendo. Uno scenario di questo tipo è terreno fertile per l’ennesima teoria del complotto. Sta prendendo piede sui social e afferma che, piegando in un modo ben preciso quelle da 50 euro (ma anche gli altri tagli), comparirebbe la testa della Bestia. Riuscite a vederla, nell’immagine di copertina? L’abbiamo appena scattata, mettendoci di fronte a uno specchio. Evidenziamo qui sotto il profilo che, secondo alcuni, sarebbe da ricondurre a un messaggio subliminale satanico.

Video come quello seguente stanno attirando parecchia attenzione e accendendo una discussione molto animata nel paese, tanto da richiedere l’intervento della Banca centrale europea per gettare acqua sul fuoco.

Il design delle banconote non contiene alcun riferimento demoniaco ed eventuali pattern o motivi resi visibili piegandole sono da ritenersi casuali. Le immagini raffigurate fanno riferimento al tema “Epoche e stili”, più precisamente, nel caso del taglio da 50 euro, a quello rinascimentale. Sul retro includono la carta geografica dell’Europa, ci sono poi il nome della moneta in caratteri latini, greci e cirillici, la bandiera dell’UE e la firma del presidente della BCE, oltre al numero di serie. Porte e finestre rappresentano lo spirito di apertura e cooperazione, i ponti sul retro la comunicazione tra i popoli del vecchio continente e il resto del mondo.

Un interessante approfondimento a proposito degli elementi grafici e dei simboli presenti sulle banconote è disponibile sul sito ufficiale della Banca centrale europea.