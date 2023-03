50 milioni di password rubate: è allarme info-stealing

Il fenomeno info-stealing è in costante crescita e, stando ai dati raccolti da Group-IB, nei soli primi 7 mesi del 2022 sono stati rubate più di 50 milioni di password attraverso con sistemi infostealer e simili.

La ricerca portata avanti dall’azienda, ha rivelato come nello stesso periodo sono stati violati oltre 890.000 dispositivi sprovvisti di adeguate protezioni, per un fenomeno che può essere dunque considerato senza dubbio come allarmante.

A quanto pare, i gruppi di criminali informatici, ragionano come le grandi aziende. Di fatto, gli stessi agiscono diversificando le proprie attività e, in maniera simile agli attacchi ransomware, le azioni info-stealing costituiscono une buona fetta del loro “giro d’affari”.

In questo senso, il furto di credenziali per quanto riguarda servizi come PayPal e Amazon rappresentano la preda più ambita. Non sono però disdegnate neanche le password di Steam e Roblox.

Info-stealing: 890.000 dispositivi violati solamente nei primi 7 mesi del 2022

Il sistema che regge il mercato info-stealing è alquanto complesso e, stando ai ricercatori, agisce in maniera organizzata.

Si parla di una struttura che agisce attraverso canali Telegram in lingua russa, attraverso cui sviluppatori vengono a contatto con chi agisce direttamente attraverso gli agenti malevoli creati. A quanto pare, le nazioni più colpite da questa forma di attacco sono Stati Uniti, Brasile, India, Germania e Indonesia.

Per i comuni utenti, la prevenzione è importante. In questo senso, McAfee Total Protection è uno strumento che offre basi solide su cui costruire una strategia difensiva.

Oltre all’antivirus, noto in tutto il mondo, questa suite di sicurezza offre anche altre soluzioni ideale per una difesa stratificata. Parliamo, per esempio, della VPN integrata (ottima lato privacy) così come del pratico gestore di password.

Quest’ultimo, soprattutto in ottica attacchi infostealer, rappresenta una forma difensiva da non sottovalutare.

Non manca poi una soluzione per proteggere la rete Wi-Fi domestica oltre a un’assistenza tra le più apprezzate nel contesto del settore antivirus.

A rendere ancora più appetibile McAfee Total Protection vi è l’attuale promozione.

Con ben 80 euro di sconto, infatti, è possibile proteggere fino a 10 dispositivi con l’intera suite per appena 49,95 euro.

