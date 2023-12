5G: è boom di connessioni nel mondo, i dati di Ericsson

Il 5G è sempre più in espansione in tutto il mondo ed entro la fine dell’anno corrente almeno una linea mobile su cinque ne farà uso. A rendere noto lo scenario è un recente report di Ericsson che, dopo aver messo in risalto la possibilità di effettuare chiamate dati downlink 6CC, pone l’accento su quella che è la situazione attuale del mercato globale.

5G: incremento dei clienti 5G del 63%

Andando più in dettaglio, rispetto allo scorso anno si è registrato un incremento dei clienti 5G del 63% (ovvero più di 610 milioni), ora pari a 1,6 miliardi (cioè il 18% del totale). Ciò ha comportato un miglioramento della qualità della banda larga mobile, un maggior accesso alle reti FWA e ai giochi e servizi basati su realtà aumentata e virtuale.

Gli Stati Uniti sono il paese con il grado di penetrazione più alto delle sottoscrizioni 5G (il valore è pari al 61%), mentre l’India è quello in cui gli abbonati stanno aumentando in maniera più rapida.

Su scala globale, il 5G crescerà in in maniera esponenziale rapida entro i prossimi sei anni: entro il 2029 si prevedono infatti 5,3 miliardi di clienti, il 330% in più rispetto a quelli stimati per la fine del 2023 (saranno il 58% del totale)

Per quel che concerne il livello di copertura, invece, per la fine del 2023 è attesa un’estensione al 45% della popolazione mondiale, mentre per la fine del 2029 tale percentuale dovrebbe salire sino all’85%.

Da tenere presente che con la sempre maggiore diffusione delle reti 5G aumenta inevitabilmente pure il consumo medio di dati ed entro il 2029 è destinato a triplicarsi, raggiungendo i 56 GB per smartphone. A tal riguardo, riportiamo di seguito, in forma tradotta, quando dichiarato da Peter Jonsson di Ericsson.