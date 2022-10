Il 5G sarà fondamentale per gli utenti del Metaverso

5G e Metaverso cosa hanno in comune? Apparentemente nulla, ma potremmo scoprire che sono fatti l’uno per l’altro e non averci mai pensato prima. Secondo uno studio condotto dagli esperti della società svedese di telecomunicazioni Ericsson, queste due tecnologie vanno a braccetto.

Infatti, dopo aver intervistato circa 49.000 consumatori, provenienti da 37 Paesi differenti, si è scoperta una cosa davvero interessante. In pratica, tutti coloro che già utilizzano il 5G sui loro smartphone sono più interessati al Metaverso rispetto a chi, invece, continua a utilizzare la rete 4G.

Attenzione però, perché detta così sembrerebbe solo una questione di gusto e non di effettiva utilità. In realtà, le prestazioni fanno la differenza. Fondamentalmente, chi ancora non è passato alla rete di quinta generazione ha pochi interessi verso la realtà aumentata e quindi non necessita di una connessione dati performante.

Diverso, invece, per chi ama la realtà aumentata e sfrutta tante applicazioni legate a questa tecnologia dal proprio dispositivo mobile, sia esso smartphone e/o tablet. Ecco perché il 5G è fondamentale per gli utenti del Metaverso. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa ricerca, ma prima approfitta di questo mercato in crescita.

Perché il 5G è importante per il Metaverso

Secondo la ricerca di Ericsson, 6 utenti su 10 ritengono la tecnologia 5G importante e fondamentale per il Metaverso. Questo perché solo con una buona connessione dati garantita con prestazioni superiori a quella 4G si può raggiungere il pieno potenziale nel Metaverse. Jasmeet Singh Sethi, responsabile di laboratorio per i consumatori di Ericsson, ha spiegato:

È interessante notare che il 5G sta emergendo come un importante fattore abilitante per i primi utenti ad abbracciare servizi correlati al Metaverso , come socializzare, giocare e acquistare oggetti digitali in piattaforme di gioco virtuali 3D interattive. Anche la quantità di tempo dedicata alle app di realtà aumentata dagli utenti 5G è raddoppiata negli ultimi due anni.

Molto presto Web3 e Metaverso diventeranno un prolungamento della vita quotidiana per molti utenti. Anche Joseph Lubin, co-fondatore di Ethereum e ora CEO di ConsenSys, crede fortemente in questo. Infatti, recentemente, durante un’intervista con Decrypt, ha dichiarato:

I metaversi oggi sono come Internet nel 1994. Questo è quando ti connettevi ad esso, uscivi per colazione e caffè e, quando tornavi, la tua e-mail era ancora in fase di caricamento. In questo momento, l’esperienza utente in Web3 non è così attraente, ma presto le masse di persone entreranno in questo settore.

